Bize Hangi Kuşaktan Olduğunu Sana Dizi Önerelim!

“Sokakta oyun oynayarak büyüyen son kuşak” olan Y Kuşağı hem bazı şeyleri son kez deneyimleyen, bazı gelişmeleri de ilk deneyimleyen nesil olarak biliniyor. Günlerini sokakta geçirmeyi de, bilgisayar başında saatler geçirmeyi de aynı anda yaşadılar.

Oldukça sorgulayıcı olan bu kuşak otoriteye en net şekilde karşı çıkan nesildir. İş ve sosyal hayatları arasında denge kurmaya çalışırlar. Akranlarının görüşlerine, büyüklerin görüşlerinden daha fazla önem verirler. İş onlar için istedikleri tecrübelere ulaşma yolundaki maddi kaynak olduğu için en girişimci nesil Y neslidir.

Bu yüzden size önereceğimiz diziler;