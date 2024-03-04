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Bize Hangi Kuşaktan Olduğunu Sana Dizi Önerelim!

Bize Hangi Kuşaktan Olduğunu Sana Dizi Önerelim!

Penny
Penny - Onedio Üyesi
04.03.2024 - 18:02

Her kuşağın kendine özgü deneyimleri, bakış açıları, değerleri ve zevkleri var. Bu çeşitlilik, kuşakları birbirinden ayıran ve onları özgün kılan en önemli faktörlerden biri.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Hangi kuşağa ait olduğunu söyleye sana izlemen gereken dizileri söyleyelim;

İzlemen gereken diziler;

İzlemen gereken diziler;

İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra tüm dünyada bebek doğum oranlarının artmasıyla ortaya çıkan “Bebek Patlaması” kuşağı başarı odaklı ve disiplinlidir. Teknoloji ile tanışmaları geç olduğundan, teknolojiye uyun sağlamaları pek kolay olmaz. 

Bir önceki nesle göre daha rahat bir ortamda büyüdükleri için dünyayı değiştirme, liderlik etme ve yön verme konusunda daha heveslidirler. İdealist, hırslı ve yenliğe açık bir yapıları vardır. 

Bu yüzden size önereceğimiz diziler;

  • Succession

  • House of Cards

  • Donwtown Abbey

İzlemen gereken diziler;

İzlemen gereken diziler;

Bebek Patlaması kuşağı ve Y Kuşağı arasında sıkışan bu kuşak, 'ortanca çocuk' kaderi yaşadığı için genelde görmezden gelinir. İş sadakatleri yüksektir fakat rekatçilikleri ve otoriteye karşı kısmen saygılı oluşları onları iş yaşamında biraz zorlar. 

Birçok alanda hızlı gelişmelere şahit oldukları için genel olarak çeşitliliğe ve farklılığa uyum sağlayabilirler. Kadınların erkeklerden daha eğitimli olduğu ilk kuşak X kuşağıdır. Aile ortamından çok arkadaşlarına daha bağlıdırlar. 

Bu yüzden size önereceğimiz diziler;

İzlemen gereken diziler;

İzlemen gereken diziler;

“Sokakta oyun oynayarak büyüyen son kuşak” olan Y Kuşağı hem bazı şeyleri son kez deneyimleyen, bazı gelişmeleri de ilk deneyimleyen nesil olarak biliniyor. Günlerini sokakta geçirmeyi de, bilgisayar başında saatler geçirmeyi de aynı anda yaşadılar. 

Oldukça sorgulayıcı olan bu kuşak otoriteye en net şekilde karşı çıkan nesildir. İş ve sosyal hayatları arasında denge kurmaya çalışırlar. Akranlarının görüşlerine, büyüklerin görüşlerinden daha fazla önem verirler. İş onlar için istedikleri tecrübelere ulaşma yolundaki maddi kaynak olduğu için en girişimci nesil Y neslidir.

Bu yüzden size önereceğimiz diziler;

  • The Office

  • Fleabag 

  • GirlBoss

İzlemen gereken diziler;

İzlemen gereken diziler;

Z kuşağı iş hayatında yeni yeni yer bulan, hayatı keşfetme aşamasında olan bir nesil. Aynı şekilde bu dönemde haklarında en çok araştırma yapılan nesil de yine Z kuşağı. Teknolojinin içine doğan Z kulağı kimileri için dünyayı değiştirecek nesil olarak görülürken kimileri izin 'işe yaramaz bir nesil' olarak tanımlanıyor. 

Bireyselliğe oldukça önem veren bu nesil kendilerini herhangi bir gruba, topluluğa ait hissetmiyor. Z kuşağı her an, çok kolay bir şekilde bilgiye ulaşabilen bir nesil olduğu için yeni şeyler öğrenmek değil, o bilgileri kullanarak farklı deneyimler edinmeye daha meyillidir.Hayatları neredeyse tamamen kendilerini ve dünyayı keşfetme üzerine kuruludur. 

Bu yüzden size önereceğimiz diziler;

  • The Big Bang Theory 

  • Stranger Things

  • The Good Place

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