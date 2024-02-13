Belediye Başkanı Adayı Olsan Seçilir misin?
Belediye Başkanı Adayı Olsan Seçilir misin?
Yerel seçimlere çok az bir zaman kaldı. Adaylar seçim yarışına başladı. Peki sen belediye başkanı adayı olsan seçilir miydin?
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1. Öncelikle cinsiyetini öğrenebilir miyiz?
2. Peki yaşın?
3. Büyükşehir adayı mı olmak isterdin yoksa küçük bir şehir sana daha mı uygun?
4. Daha çok hangi kitleye hitap edeceksin?
5. Seçim çalışmalarında halkla yakınlaşmak önemli. Peki onlara ne dağıtırsın?
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6. Bir seçim şarkın olacak mı?
7. Daha önce herhangi bir yerde, herhangi bir gruba yöneticilik yaptın mı?
8. Seçim vaatlerinde en çok hangi alana yöneleceksin?
9. Eğer seçilmezsen tekrar aday olur musun?
10. Son olarak bu seçim sloganlarından birini seçecek olsan hangisi olurdu?
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Kesinlikle başkan sen olurdun!
Sende liderlik vasfı yok!
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