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Belediye Başkanı Adayı Olsan Seçilir misin?

Belediye Başkanı Adayı Olsan Seçilir misin?

Penny
Penny - Onedio Üyesi
13.02.2024 - 12:12 Son Güncelleme: 13.02.2024 - 12:49

Yerel seçimlere çok az bir zaman kaldı. Adaylar seçim yarışına başladı. Peki sen belediye başkanı adayı olsan seçilir miydin?

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1. Öncelikle cinsiyetini öğrenebilir miyiz?

2. Peki yaşın?

3. Büyükşehir adayı mı olmak isterdin yoksa küçük bir şehir sana daha mı uygun?

3. Büyükşehir adayı mı olmak isterdin yoksa küçük bir şehir sana daha mı uygun?

4. Daha çok hangi kitleye hitap edeceksin?

4. Daha çok hangi kitleye hitap edeceksin?

5. Seçim çalışmalarında halkla yakınlaşmak önemli. Peki onlara ne dağıtırsın?

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6. Bir seçim şarkın olacak mı?

6. Bir seçim şarkın olacak mı?

7. Daha önce herhangi bir yerde, herhangi bir gruba yöneticilik yaptın mı?

8. Seçim vaatlerinde en çok hangi alana yöneleceksin?

8. Seçim vaatlerinde en çok hangi alana yöneleceksin?

9. Eğer seçilmezsen tekrar aday olur musun?

9. Eğer seçilmezsen tekrar aday olur musun?

10. Son olarak bu seçim sloganlarından birini seçecek olsan hangisi olurdu?

10. Son olarak bu seçim sloganlarından birini seçecek olsan hangisi olurdu?
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Kesinlikle başkan sen olurdun!

Kesinlikle başkan sen olurdun!

Eğer sen bir seçim yarışına girseydin, kesinlikle birinci olurdun! Çünkü senin olağanüstü bir karizman ve etkileyici bir hitabet yeteneğin var. İnsanları nasıl etkileyebileceğini ve onları kendine çekebileceğini çok iyi biliyorsun. Bu yeteneklerin sayesinde, herkesi kendine hayran bırakmayı başarıyorsun.

Sana bir kimseyle tanıştığın ilk andan itibaren, onun ne tür bir kişi olduğunu anlama ve ona göre hareket etme yeteneğin var. Bu, senin insanları anlama ve onlarla doğru bir şekilde iletişim kurma becerin. İnsanlarla olan etkileşimlerinde, onların neye ihtiyaçları olduğunu ve ne beklediklerini hızlıca çözümlüyor, tavrını ve yaklaşımını ona göre şekillendiriyorsun.

Bu özelliklerinle, herkesin seni seçmek için bir nedeni var. Seninle tanışan herkes, senin ne kadar etkileyici ve karizmatik bir kişi olduğunu hemen anlıyor. Bu yüzden, eğer bir seçim yarışına girseydin, kesinlikle rakiplerin en ufak bir şansı olmazdı. 

Peki aday olacak olsan nereyi yönetmek isterdin? Yorumlarda bizimle paylaşabilirsin.

Sende liderlik vasfı yok!

Sende liderlik vasfı yok!

Verdiğin cevaplara göre senin kazanma şansın oldukça düşük görünüyor. Öncelikle sorumluluk almak tam senlik bir durum değil. İnsanların karmaşık dertleriyle boğuşmak, onların kalplerini kazanmak için çabalayıp durmak, herkesle iletişim halinde olmak ve her birine eşit bir biçimde yaklaşmak gibi durumlar senin tarzına pek uymuyor.

Karakterin belli, tavrın net. Kimseye göre kendini şekillendirmek, değiştirmek gibi bir huyun yok. Fakat sen de takdir edersin ki bir lider herkesle iletişim kurmalı ve iletişim tarzını karşısındaki kişiye göre hızlı ve net bir biçimde değiştirebilmeli. 

Ön planda olmak, spot ışıklarının altında parlamak da pek senlik bir durum değil. Sen, kalabalıklardan uzak, huzurlu ve sakin bir yaşamı tercih ediyorsun. İşte bu yüzden, kazanma ihtimalin bir hayli düşük görünüyor. 

Peki aday olacak olsan nereyi yönetmek isterdin? Yorumlarda bizimle paylaşabilirsin.

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