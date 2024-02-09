İlk Buluşmanı Planla Sevgililer Gününde Yalnız Olup Olmayacağını Söyleyelim!
İlk Buluşmanı Planla Sevgililer Gününde Yalnız Olup Olmayacağını Söyleyelim!
Sevgililer Günü'ne çok az bir zaman kaldı ve birçok kişiyi bu özel günün heyecanı sardı. Peki sen bu 14 Şubat'ta yalnız mı olacaksın? İdeal ilk buluşmanı planla, Sevgililer Günü'nün nasıl geçeceğini tahmin edelim.
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1. Öncelikle klasik soruyla başlayalım. İlk buluşma nerede olmalı?
2. Peki ilk buluşmaya ne kadar sürede hazırlanacaksın?
3. İlk gördüğünde nasıl tepki verirsin?
4. İlk buluşmada asla yemem dediğin bir şey var mı?
5. Peki ne içersin?
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6. İlk buluşma için günün hangi saati ideal?
7. Peki hafta içi mi hafta sonu mu?
8. Sence ne kadar süre flört ettikten sonra ilk buluşma gerçekleşebilir?
9. İlk buluşmada o kişiyle ilgili kararını net verir misin?
10. O klişe soruyla testi bitirelim. İlk buluşmada hesabı kim öder?
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Sevgililer Günü'nde sen de yalnızlardansın!
Sevgililer Günü'nde yalnız olmayacaksın!
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