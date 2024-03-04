Hangi Yerli Dizi Dünyasına Aitsin?

Eğer sen bir dizi evrenine ait olsaydın bu kesinlikle Bahar dizisi olurdu. Bahar, tüm zorluklara rağmen ayakta kalmayı başaran, hayata karşı her daim güçlü ve kararlı bir duruşu ile daha ilk bölümünden izleyen bir çok kadına ilham ve güç verdi. Sen de her koşulda çevrendekilere güç veriyor, her koşulda onlara destek oluyorsun.

Sen çoğunlukla başkalarının mutluluğunu kendi mutluluğunun üzerinde tutuyor, başkalarına göre yaşıyorsun. Özellikle sevdiklerinin hemen hemen her probleminde yanlarında olmak istiyor, herkesin derdine derman olmaya çalışıyorsun. Bu da seni bir hayli yoruyor fakat sen kendi gücünün her zaman farkındasın. Yeri geldiğinde neleri başarabileceğini çok iyi biliyorsun.

Senin bu güçlü ve kararlı yapın başkalarına da ilham oluyor. Sonuna kadar destek olmayı da yeri gelince net sınırlar çizmeyi de çok iyi biliyorsun. Peki sen bir dizi karakteri olsan kim olurdun? Yorumlarda bizimle paylaşabilirsin.