Hangi Yerli Dizi Dünyasına Aitsin?
Hangi Yerli Dizi Dünyasına Aitsin?
Son dönemde televizyonlarımızda her biri ayrı ayrı ses getiren birçok diziyle karşılaşıyoruz. Öyle ki birçok kişinin artık 'dizi günleri' var. Peki sen bu dizilerden hangisine aitsin?
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1. Öncelikle cinsiyetini öğrenebilir miyiz?
2. Peki yaşın?
3. Nasıl bir öğrenciydin bilmiyoruz ama geçmişe dönebilecek olsan hangi yıllarına dönmek isterdin?
4. Günde ortalama kaç saatini sosyal medyada geçiriyorsun?
5. Bir alandaki başarınla ismini tüm dünya duyacak olsa, bu alanlardan hangisinde olmasını isterdin?
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6. Başın bir belaya girdiğinde ilk olarak kimi ararsın?
7. En çok ses getiren dizilerden birinde Yılmaz Erdoğan'ın imzası var bildiğin gibi. Peki senin en sevdiğin Yılmaz Erdoğan filmi hangisi?
8. Bunlardan hangisine daha fazla vakit harcıyorsun?
9. Sabah hangi manzaraya uyanmak sana daha fazla huzur verirdi?
10. Son olarak, sence senin şu an televizyonda takip ettiğin birden fazla dizi var mı?
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