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Hangi Yerli Dizi Dünyasına Aitsin?

Hangi Yerli Dizi Dünyasına Aitsin?

Penny
Penny - Onedio Üyesi
04.03.2024 - 14:25

Son dönemde televizyonlarımızda her biri ayrı ayrı ses getiren birçok diziyle karşılaşıyoruz. Öyle ki birçok kişinin artık 'dizi günleri' var. Peki sen bu dizilerden hangisine aitsin?

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1. Öncelikle cinsiyetini öğrenebilir miyiz?

2. Peki yaşın?

3. Nasıl bir öğrenciydin bilmiyoruz ama geçmişe dönebilecek olsan hangi yıllarına dönmek isterdin?

3. Nasıl bir öğrenciydin bilmiyoruz ama geçmişe dönebilecek olsan hangi yıllarına dönmek isterdin?

4. Günde ortalama kaç saatini sosyal medyada geçiriyorsun?

4. Günde ortalama kaç saatini sosyal medyada geçiriyorsun?

5. Bir alandaki başarınla ismini tüm dünya duyacak olsa, bu alanlardan hangisinde olmasını isterdin?

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6. Başın bir belaya girdiğinde ilk olarak kimi ararsın?

6. Başın bir belaya girdiğinde ilk olarak kimi ararsın?

7. En çok ses getiren dizilerden birinde Yılmaz Erdoğan'ın imzası var bildiğin gibi. Peki senin en sevdiğin Yılmaz Erdoğan filmi hangisi?

8. Bunlardan hangisine daha fazla vakit harcıyorsun?

9. Sabah hangi manzaraya uyanmak sana daha fazla huzur verirdi?

10. Son olarak, sence senin şu an televizyonda takip ettiğin birden fazla dizi var mı?

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BAHAR!

BAHAR!

Eğer sen bir dizi evrenine ait olsaydın bu kesinlikle Bahar dizisi olurdu. Bahar, tüm zorluklara rağmen ayakta kalmayı başaran, hayata karşı her daim güçlü ve kararlı bir duruşu ile daha ilk bölümünden izleyen bir çok kadına ilham ve güç verdi. Sen de her koşulda çevrendekilere güç veriyor, her koşulda onlara destek oluyorsun. 

Sen çoğunlukla başkalarının mutluluğunu kendi mutluluğunun üzerinde tutuyor, başkalarına göre yaşıyorsun. Özellikle sevdiklerinin hemen hemen her probleminde yanlarında olmak istiyor, herkesin derdine derman olmaya çalışıyorsun. Bu da seni bir hayli yoruyor fakat sen kendi gücünün her zaman farkındasın. Yeri geldiğinde neleri başarabileceğini çok iyi biliyorsun. 

Senin bu güçlü ve kararlı yapın başkalarına da ilham oluyor. Sonuna kadar destek olmayı da yeri gelince net sınırlar çizmeyi de çok iyi biliyorsun. Peki sen bir dizi karakteri olsan kim olurdun? Yorumlarda bizimle paylaşabilirsin.

KIZILCIK ŞERBETİ

KIZILCIK ŞERBETİ

Eğer sen bir dizi dünyasına ait olacak olan bu kesinlike Kızılcık Şerbeti olurdu. Kızılcık Şerbeti'nin karmaşık ve renkli dünyası tam olarak senin hayatını yansıtıyor. Çünkü senin hayatında her biri birbirinden farklı ve renkli insanlarla dolu.

Karmaşık ilişkiler ve beklenmedik olaylarla dolu bu dünya tam olarak senin günlük yaşamını yansıtıyor diyebiliriz. Diğer yandan da karakterlerin samimiyeti, içtenliğiyle ve gerçekliği de senin hayatındaki insanların özeti gibi. Sen de çoğunlukla hayatını hiç olmayacak yerlere ve insanlara uyum sağlamaya çalışarak geçiriyorsun.

Kızılcık Şerbeti sıradanlıktan uzak, kendi içinde bir düzeni olan kaotik bir evren. En çok da bu yüzde sana oldukça yakın geliyor. Peki senin en sevdiğin Kızılcık Şerbeti karakteri hangisi? Yorumlarda bizimle paylaşabilsin.

KARDEŞLERİM!

KARDEŞLERİM!

Eğer sen bir dizi dünyasına ait olsan şüphesiz ki bu, son yılların en çok konuşulan yerli yapımlarından biri olan 'Kardeşlerim' olurdu. Bu dizide de senin hayatın gibi ne dram, ne kaos, ne entrika ne de neşe eksin olmuyor. 

Sen de her güne yepyeni bir gün olarak başlıyor, yaşadığın her kötü şeyi kolayca geride bırakabiliyorsun. Aynı zamanda, her şey yolunda giderken birdenbire karşına çıkan karmaşalarla da başa çıkabiliyorsun. Belki de bu yüzden 'Kardeşlerim' dizisi sana bu kadar tanıdık geliyor. Çünkü sen de dizideki karakterler gibi, hayatın tüm zorluklarına rağmen ayakta kalmayı başarıyorsun ve her duruma hızlıca uyum sağlayabiliyorsun. 

Sen mutluluğu da mutsuzluğu da en uçlarda yaşamayı seviyorsun. Hayat önüne ne sunarsa dibine kadar yaşayıp sonrasında yoluna edindiğin tecrübelerle devam ediyorsun. Peki sen bu sıralar hangi diziyi izliyorsun? Yorumlarda bizimle paylaşabilirsin.

İNCİ TANELERİ

İNCİ TANELERİ

Eğer sen bir dizi dünyasına ait olsaydın, hiç şüphesiz ki bu, herkesin izlerken sakinliğine kendini kaptırdığı İnci Taneleri dizisi olurdu.Bu dizi, tıpkı senin hayatın gibi, dışarıdan bakıldığında sakin, huzurlu ve durağan bir tablo çizse de, aslında altında büyülü bir derinlik ve heyecan dolu bir hikaye barındırıyor.

İnci Taneleri, alışık olmadığımız bir hikayeyi, bir şiir okur gibi izleyiciye sunuyor. Bu da senin hayatındaki sorunlarla baş etme yöntemine benziyor. Her ne yaşarsa yaşa, ne kadar öfkeli olursan ol, olaylara sakin yaklaşmayı, fevri davranarak bir hata yapmadan durumu kurtarmayı başarıyorsun. 

İnci Taneleri, tıpkı senin hayatın gibi, dışarıdan bakıldığında sakin ve huzurlu görünse de, aslında içinde fırtınalar kopan bir deniz. Peki sen İnci Taneleri'ni izliyor musun? Yorumlarda bizimle paylaşabilirsin.

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KARDEŞLERİM!