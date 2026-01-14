onedio
article/comments
article/share
Haberler
Finans
Senin İş Hayatındaki Title'ın Aslında Ne Olmalı?

etiket Senin İş Hayatındaki Title'ın Aslında Ne Olmalı?

miray soysal
miray soysal - Onedio Üyesi
14.01.2026 - 14:01

Hiç, 'Benim aslında şu an burada bunları değil, bambaşka şeyleri yönetmem lazım' dediğin oluyor mu? Belki de kartvizitinde yazan unvan, senin gerçek potansiyelini ve iş yapış şeklini yansıtmıyordur. İçindeki lideri ortaya çıkarmaya hazır mısın? 

Bu testle, kurumsal maskeni indiriyor ve iş hayatındaki 'gerçek' seni, yani olman gereken asıl pozisyonu buluyoruz.👇

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. İlk sorumuzla başlayalım, bir iş arkadaşın sürekli hata yapıyor. Ona nasıl yaklaşırsın?

2. Esnek çalışma şartları senin için ne kadar önemli?

3. Senin için "başarı"nın tanımı hangisine daha yakın?

4. Tatil anlayışın nasıldır?

5. Rakip firman senin ürününün aynısını daha ucuza çıkardı. Ne yaparsın?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Sabahları çalışmaya başlarken nasıl motive olursun?

7. İnsanlara bir şeyler öğretmek hoşuna gider mi?

8. Son olarak, ilham almak için ne yaparsın?

Senin Gerçek Unvanın: CEO

Senin ruhunda emir almak değil, oyunun kurallarını bizzat yazmak var. İnsanlar detaylarda boğulurken, sen kafanda kurduğun o büyük resmi izliyor ve herkesi o vizyona inandırmayı başarıyorsun. Otoriteni sesini yükselterek değil, sadece odaya girdiğindeki duruşun ve sarsılmaz özgüveninle hissettiriyorsun. Risk almak senin için korkutucu bir uçurum değil, aksine başarının en keyifli yakıtı; çünkü biliyorsun ki büyük oynayanlar her zaman kazanır. Sen bu şirketin beynisin; yönü sen belirliyorsun, diğerleri sadece kürek çekiyor.

Senin Gerçek Unvanın: Genel Müdür

Senin olayın tamamen güven ve istikrar; sırtını sana yaslayan kimse asla yere düşmez. Geminin kaptanı belki başka biri görünebilir ama o gemiyi fırtınalı denizlerde batırmadan limana yanaştıran, motorun çalışmasını sağlayan asıl güç sensin. Herkesin panikleyip elinin ayağının birbirine dolaştığı kriz anlarında, senin o 'hallederiz' diyen sakin tavrın ofisteki en büyük ilaç. İşlerin yürümesi için gerekirse egonu kapıda bırakıp elini taşın altına koymaktan asla çekinmiyorsun. Sen sadece işi yönetmiyorsun, kaosu dize getirip yaşanabilir bir düzen yaratıyorsun.

Senin Gerçek Unvanın: Operasyon Müdürü

Senin zihnin adeta tıkır tıkır işleyen, hata kabul etmeyen mükemmel bir İsviçre saati gibi. Dağınıklığa, belirsizliğe ve 'bakarız' mantığına asla tahammülün yok; senin dünyanda her şeyin bir yeri, bir zamanı ve bir mantığı olmak zorunda. Karmaşık süreçleri alıp, herkesin anlayabileceği basit ve verimli sistemlere dönüştürmek senin süper gücün. Duygularla vakit kaybetmek yerine verilere ve sonuçlara odaklanıyorsun, çünkü günün sonunda senin için önemli olan o işin eksiksiz tamamlanması. Sen bu yapının omurgasısın; görünmez iplerle her şeyi ayakta tutan ve sistemin çökmesini engelleyen o kilit isim sensin.

Senin Gerçek Unvanın: İnsan Kaynakları Müdürü

Sen ofisin resmi olmayan terapisti, en gri günlerin bile renkli kurtarıcısısın. İnsanlar sana sadece izin formu imzalatmak için gelmiyor; bir dertleri olduğunda, kapısını çalacakları ilk kişi her zaman sensin çünkü onları gerçekten dinlediğini biliyorlar. Senin için başarı tabloları veya kâr marjları değil, ekibindeki o parlak gözlerin sönmemesi ve herkesin huzurla çalışması daha önemli. Çatışmaları tatlı dilinle çözerken, kimseyi kırmadan orta yolu bulmakta üstüne yok; sen bu şirketin vicdanı ve kalbisin. Sen olmasan işler teknik olarak yürür belki ama ofisin o sıcak ruhu kesinlikle kaybolur gider.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
miray soysal
miray soysal
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın