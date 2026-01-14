Senin İş Hayatındaki Title'ın Aslında Ne Olmalı?
Hiç, 'Benim aslında şu an burada bunları değil, bambaşka şeyleri yönetmem lazım' dediğin oluyor mu? Belki de kartvizitinde yazan unvan, senin gerçek potansiyelini ve iş yapış şeklini yansıtmıyordur. İçindeki lideri ortaya çıkarmaya hazır mısın?
Bu testle, kurumsal maskeni indiriyor ve iş hayatındaki 'gerçek' seni, yani olman gereken asıl pozisyonu buluyoruz.👇
1. İlk sorumuzla başlayalım, bir iş arkadaşın sürekli hata yapıyor. Ona nasıl yaklaşırsın?
2. Esnek çalışma şartları senin için ne kadar önemli?
3. Senin için "başarı"nın tanımı hangisine daha yakın?
4. Tatil anlayışın nasıldır?
5. Rakip firman senin ürününün aynısını daha ucuza çıkardı. Ne yaparsın?
6. Sabahları çalışmaya başlarken nasıl motive olursun?
7. İnsanlara bir şeyler öğretmek hoşuna gider mi?
8. Son olarak, ilham almak için ne yaparsın?
Senin Gerçek Unvanın: CEO
Senin Gerçek Unvanın: Genel Müdür
Senin Gerçek Unvanın: Operasyon Müdürü
Senin Gerçek Unvanın: İnsan Kaynakları Müdürü
