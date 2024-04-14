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Senin İlişkin Hangi Aşk Filmine Benziyor?

Senin İlişkin Hangi Aşk Filmine Benziyor?

Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç - Onedio Üyesi
14.04.2024 - 11:32

Bize ilişkini anlat hangi aşk filmine benzediğini söyleyelim!

Hadi başlayalım!

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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?

2. Şimdi de yaşını seç!

3. Partnerinle birlikte aşağıdaki aktivitelerden hangisini yapmak daha keyifli?

4. Hangi konu yüzünden daha çok çatışıyorsunuz?

5. Geleceğinizi planlıyor musunuz?

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6. İlişkinizin en güçlü yönünü sorsak?

7. Kriz anlarında nasıl tepki verirsiniz?

8. Daha önce hiç ayrıldınız mı?

9. Peki cinsellik sizin ilişkinizde ne kadar önemli? (1=az önemli, 4= çok önemli)

10. Ayrılacak olsaydınız sizin ayrılık sebebiniz ne olurdu?

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Pride and Prejudice

Pride and Prejudice

Partnerinle birlikte yaşadığınız ilişki heyecan verici ve hedefe odaklı bir ilişki. Birbirinizin farklı yönlerine ters bakmayan her zaman anlayışlı olmaya çalışan bir çiftsiniz. Yaşanılan sorunların sizin için hiçbir önemi yok, siz önemli olan şeyin birbirinize duyduğunuz sevgi olduğunu biliyorsunuz ve her daim aşkınıza tutunuyorsunuz!

The Notebook!

The Notebook!

Partnerinle birlikte yaşadığınız ilişkide duygusal bağlılık ve her daim birbirinize destek olmanız ön planda. İkinizde kolay pes etmeyen insanlarsınız. Yaşadığınız sorunların en sevdiğiniz yanı o sorunlara birlikte göğüs germeniz. Her daim birlikte olmayı seven bir çiftsiniz. Araya şehirler, ülkeler, yıllar girse bile birbirinizden kopmayacağınızı biliyorsunuz. 

La La Land!

La La Land!

Partnerin ve sen birlikte sosyal olmayı seven dışa dönük bir çiftsiniz. İkinizinde büyük hayalleri var ve bu hayalleri gerçekleştirebilmek için birbirinize sürekli destek oluyorsunuz. Birlikte çift olmayı sevmenizden daha çok sevdiğiniz bir şey varsa o da birlikte arkadaş olabilmenizdir. İkinizinde iletişim becerileri çok güçlü ve bu beceriler sayesinde her zaman birbirinizi anlayabiliyorsunuz. 

Silver Linings Playbook

Silver Linings Playbook

Partnerin ve sen birlikte fiziksel aktiviteler yapmaktan hoşlanıyorsunuz. Sizin ilişkinizin en güçlü yanı birçok ortak ilgi alanına sahip olmanız. Beraber birçok aktiviteyi yapmaktan zevk alıyorsunuz ve siz bir çiftten çok ekip arkadaşısınız! Birlikte birçok zorluğu atlatmışsınız ve bu zorluklar sizin birbirinize olan bağlılığınızı kuvvetlendirmiş!

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