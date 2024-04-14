Senin İlişkin Hangi Aşk Filmine Benziyor?
Senin İlişkin Hangi Aşk Filmine Benziyor?
Bize ilişkini anlat hangi aşk filmine benzediğini söyleyelim!
Hadi başlayalım!
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
2. Şimdi de yaşını seç!
3. Partnerinle birlikte aşağıdaki aktivitelerden hangisini yapmak daha keyifli?
4. Hangi konu yüzünden daha çok çatışıyorsunuz?
5. Geleceğinizi planlıyor musunuz?
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6. İlişkinizin en güçlü yönünü sorsak?
7. Kriz anlarında nasıl tepki verirsiniz?
8. Daha önce hiç ayrıldınız mı?
9. Peki cinsellik sizin ilişkinizde ne kadar önemli? (1=az önemli, 4= çok önemli)
10. Ayrılacak olsaydınız sizin ayrılık sebebiniz ne olurdu?
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Pride and Prejudice
The Notebook!
La La Land!
Silver Linings Playbook
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