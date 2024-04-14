Senin İlişkin Hangi Aşk Filmine Benziyor?

Partnerin ve sen birlikte sosyal olmayı seven dışa dönük bir çiftsiniz. İkinizinde büyük hayalleri var ve bu hayalleri gerçekleştirebilmek için birbirinize sürekli destek oluyorsunuz. Birlikte çift olmayı sevmenizden daha çok sevdiğiniz bir şey varsa o da birlikte arkadaş olabilmenizdir. İkinizinde iletişim becerileri çok güçlü ve bu beceriler sayesinde her zaman birbirinizi anlayabiliyorsunuz.