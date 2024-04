Senin İlişkin Hangi Aşk Filmine Benziyor?

Partnerinle birlikte yaşadığınız ilişkide duygusal bağlılık ve her daim birbirinize destek olmanız ön planda. İkinizde kolay pes etmeyen insanlarsınız. Yaşadığınız sorunların en sevdiğiniz yanı o sorunlara birlikte göğüs germeniz. Her daim birlikte olmayı seven bir çiftsiniz. Araya şehirler, ülkeler, yıllar girse bile birbirinizden kopmayacağınızı biliyorsunuz.