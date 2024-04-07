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Herkesin İzlediği Kabul Edilen Seri Filmlerden Kaçını İzledin?

Herkesin İzlediği Kabul Edilen Seri Filmlerden Kaçını İzledin?

Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç - Onedio Üyesi
07.04.2024 - 12:01

Beyaz perde dünyası çok kalabalık. Bu kalabalığın içinde hepimizin izlediği en azından adını bildiği seri filmler de var. Uzun yıllar sinemayı etkileyen bu kült seri yapımlardan sen kaçını izledin?

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Sinema Severlerin Ağzından Düşmeyen, Eleştirmenlerin İlklere Koyduğu 20 Film Serilerinden Kaçını İzledin?

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İzlemediğin Film Kalmamış!

İzlemediğin Film Kalmamış!

Film izlemeye çok vakit harcadığın belli oluyor. Konuşmalarında bile filmlerden alıntı var senin.Filmler hakkında yorumlarını merak ettik doğrusu. Bu kadar filmlere ilgiliysen diğer film içeriklerimize bakmanı tavsiye ederiz😊.

Ha Gayret İzlemeye Devam Et!

Ha Gayret İzlemeye Devam Et!

Ne çok film izlemişsin ne de az. Sanırım sen duyduğun filmleri koşa koşa izleyenlerdensin. Biraz daha izlemeye devam et. Film kültürün kötü sayılmaz ve iyileştirmek de zor değil!

Sen Sadece Filmlerin Adını Biliyorsun!

Sen Sadece Filmlerin Adını Biliyorsun!

Film izlemeye düşkün olmadığın belli. Denk gelirse izliyorsun resmen! Bu kadar kült ve neredeyse herkesin izlediği filmleri bile izlememişsin. Bu filmlere şans tanı ve onları izle. Hiç bir şey kaybetmezsin😆.

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