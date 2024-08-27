Senin Hayatın Ne Zaman Yoluna Girecek?
Senin Hayatın Ne Zaman Yoluna Girecek?
Senin hayatın ne zaman yoluna girecek?
Haydi testeee!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Cinsiyetini seçer misin?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Yaşını da seçer misin?
3. Günlük rutininde en çok hangi konularda stres yaşıyorsun?
4. Hedeflerini gerçekleştirmek için ne kadar zaman ve enerji harcıyorsun?
5. Hayalindeki hayatı tarif ederken hangi kelimeleri kullanıyorsun?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Sence hayatının yoluna girmemesinin sorumlusu kim?
7. Hayatındaki en büyük engelleri nasıl aşmayı planlıyorsun?
8. Peki şu an hissettiğin şey ne?
9. Sen değişime açık biri misin?
10. Son olarak seni motive eden şey ne?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Senin hayatın önümüzdeki birkaç ay içinde yoluna girecek!
Senin hayatın sen gerçekten istediğinde yoluna girecek!
Senin hayatın, hayatında değişiklik yaptığında düzene girecek!
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın