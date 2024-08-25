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Kıskanırım/Kıskanmam Testine Göre Öz Güvenin Yüksek mi?

Kıskanırım/Kıskanmam Testine Göre Öz Güvenin Yüksek mi?

Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu - Onedio Editörü
25.08.2024 - 16:01

Kıskanırım/kıskanmam testine göre öz güvenin yüksek mi?

Haydi testeee!

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1. Söyle bakalım sevgilini en yakın arkadaşlarından kıskanır mısın?

2. Sevgilini en yakın kız arkadaşlarından kıskanır mısın?

3. Sevgilin çok iyi giyinirse kıskanır mısın?

4. Sevgilini bir ortamda överlerse kıskanır mısın?

5. Sevgilin erkek erkeğe veya kız kıza eğlenmeye giderse kıskanır mısın?

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6. Sevgilinle senin yakın arkadaşın çok samimi arkadaş oldular, kıskanır mısın?

7. Sevgilin eski sevgilisiyle arkadaş kalmaya karar verirse kıskanır mısın?

8. Yeni tanıştığınız biri sevgiline temas ederse (omzuna dokunma, koluna dokumak gibi) kıskanır mısın?

9. Yolda yürürken birinin sevgiline bakmasını kıskanır mısın?

10. Son olarak sevgiline instagram'dan çok fazla mesaj gelirse kıskanır mısın?

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Senin öz güvenin yüksek!

Heyecan verici bir enerjiye sahipsin, öz güveninle herkesi büyülüyorsun. Kıskançlık, senin sözlüğünde yer almayan bir kavram. Belki de bu, etrafındakileri etkilemenin en büyük sırrı. Kendine olan inancın ve güvenin, karşılaştığın her türlü rakibi bile kolayca alt etmene yardımcı oluyor. Her anını öğrenme fırsatı olarak görüyorsun, sürekli kendini geliştirmeye ve bilgi dağarcığını genişletmeye çalışıyorsun. Kendini eksik hissettiğin bir durumla karşılaşmamak için her konuda bilgi sahibi olmayı hedefliyorsun. Aslında, bu durum da öz güveninin yüksek olmasının en büyük nedenlerinden biri olabilir. Senin öz güvenin, dış görünüşle ilgili değil. Evet, belki de güzel bir görünüşe sahipsin, belki de etkileyici bir fiziksel özelliklere sahipsin. Ancak senin öz güvenin, asıl olarak aklından ve zekandan kaynaklanıyor. İnsanları etkileme yeteneğin, güzelliğinden veya fiziksel özelliklerinden çok, bilgin ve zekanla ilgili. Bu da seni diğerlerinden farklı kılan en önemli özelliklerinden biri.

Senin öz güvenin düşük!

Biraz öz güven eksikliği çektiğini düşünüyorum. Bu durumun sebebi, kıskançlık duygusunun aşırıya kaçması olabilir. Sevdiğin insanları kıskanmak, onları kaybetme korkusuyla birleşince, seni bir hayli yoruyor olmalı. İnsanlarla arandaki ilişkilerde, karşındaki kişinin en ufak bir ilgisizliği bile seni huzursuz ediyor. Bu durum, sanki o kişi senden uzaklaşmak istiyormuş gibi bir hissiyat yaratıyor. Öz güven konusunda kendini biraz eksik hissettiğin aşikar. Kendine olan güvenin tam olmadığı için, diğer insanların başarılarına bakıp, onların senden daha iyi olduğunu düşünüyorsun. Bu da seni rahatsız ediyor. Kendine olan güvenini artırmak için belki de biraz daha fazla çaba sarf etmen gerekiyor. Kendini başkalarıyla kıyaslamak yerine, kendi başarılarını ve yeteneklerini görmeye çalışmalısın. Kendine olan inancını yükseltmek, hem öz güvenini artıracak hem de kıskançlık duygusunu kontrol altına almana yardımcı olacaktır.

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