Kıskanırım/Kıskanmam Testine Göre Öz Güvenin Yüksek mi?
Kıskanırım/Kıskanmam Testine Göre Öz Güvenin Yüksek mi?
Kıskanırım/kıskanmam testine göre öz güvenin yüksek mi?
Haydi testeee!
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1. Söyle bakalım sevgilini en yakın arkadaşlarından kıskanır mısın?
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2. Sevgilini en yakın kız arkadaşlarından kıskanır mısın?
3. Sevgilin çok iyi giyinirse kıskanır mısın?
4. Sevgilini bir ortamda överlerse kıskanır mısın?
5. Sevgilin erkek erkeğe veya kız kıza eğlenmeye giderse kıskanır mısın?
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6. Sevgilinle senin yakın arkadaşın çok samimi arkadaş oldular, kıskanır mısın?
7. Sevgilin eski sevgilisiyle arkadaş kalmaya karar verirse kıskanır mısın?
8. Yeni tanıştığınız biri sevgiline temas ederse (omzuna dokunma, koluna dokumak gibi) kıskanır mısın?
9. Yolda yürürken birinin sevgiline bakmasını kıskanır mısın?
10. Son olarak sevgiline instagram'dan çok fazla mesaj gelirse kıskanır mısın?
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Senin öz güvenin yüksek!
Senin öz güvenin düşük!
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