Kıskanırım/kıskanmam testine göre öz güvenin yüksek mi?

Heyecan verici bir enerjiye sahipsin, öz güveninle herkesi büyülüyorsun. Kıskançlık, senin sözlüğünde yer almayan bir kavram. Belki de bu, etrafındakileri etkilemenin en büyük sırrı. Kendine olan inancın ve güvenin, karşılaştığın her türlü rakibi bile kolayca alt etmene yardımcı oluyor. Her anını öğrenme fırsatı olarak görüyorsun, sürekli kendini geliştirmeye ve bilgi dağarcığını genişletmeye çalışıyorsun. Kendini eksik hissettiğin bir durumla karşılaşmamak için her konuda bilgi sahibi olmayı hedefliyorsun. Aslında, bu durum da öz güveninin yüksek olmasının en büyük nedenlerinden biri olabilir. Senin öz güvenin, dış görünüşle ilgili değil. Evet, belki de güzel bir görünüşe sahipsin, belki de etkileyici bir fiziksel özelliklere sahipsin. Ancak senin öz güvenin, asıl olarak aklından ve zekandan kaynaklanıyor. İnsanları etkileme yeteneğin, güzelliğinden veya fiziksel özelliklerinden çok, bilgin ve zekanla ilgili. Bu da seni diğerlerinden farklı kılan en önemli özelliklerinden biri.