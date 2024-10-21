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Senin Finansal Stratejin Ne Seviyede?

etiket Senin Finansal Stratejin Ne Seviyede?

Ecivicivokke
Ecivicivokke - Onedio Üyesi
21.10.2024 - 17:01

Senin finansal stratejin ne seviyede?

Bu testte söylüyoruz!

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1. Mali hedefler belirlenirken atlanmaması gereken adım hangisi sence?

2. Kredi kartı esktren geldiğinde borcun tamamını ödüyor musun?

3. Tüm giderlerini çıkarttığında hala banka hesabında paran oluyor mu?

4. Acil durum fonunu oluştururken aşağıdaki seçeneklerden hangisini tercih edersin?

5. Yatırımlarının karşılığını hemen almayı mı yoksa beklemeyi mi tercih edersin?

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6. Alışveriş sıklığın nedir?

7. Gelirlerin ve giderlerin arasındaki denge nasıl?

Sen tam bir ustasın!

Sen finansal stratejiler konusunda herkese ders verebilecek seviyedesin. Bütçeni milimetrik hesaplarla planlıyor, gelir-gider tablolarını düzenli tutuyorsun. Paran hiçbir zaman boşa harcanmaz; her kuruşun nereye gideceği bellidir. Her kararında uzun vadeli kazancı gözetirsin. Birikimlerin yatırım fonlarına, borsaya ya da gayrimenkule yönlendirmiş gibisin... Hatta, borsadaki dalgalanmaları sabah kahveni içerken analiz ediyorsun! Arkadaşların sana 'finans rehberi' gibi davranıyor çünkü senin tavsiyelerin her zaman yerinde ve isabetli! Seninle birikim yapmak, adeta zenginliğe giden bir yolculuk gibi!

Parayı iyi biliyor ama kaçamak yapıyorsun!

Sen finansal konularda aklı başında biri olsan da bazen kendin için ufak kaçamaklar yapmayı seviyorsun. Genel olarak bütçe planın sağlam ve nereye ne harcadığını biliyorsun ama o çok istediğin tatil ya da indirimde gördüğün yeni ayakkabılar seni biraz yoldan çıkarabiliyor. Yine de paranın değerini biliyor ve uzun vadeli hedeflerine sadık kalmaya çalışıyorsun. Yatırım yapıyorsun, birikimlerini yönetiyorsun ama hayatı da kaçırmak istemiyorsun! Zaman zaman eğlenceye ve anı yaşamaya yer açıyorsun. Bu yüzden, finansal stratejin dengeli: Ne çok sıkısın ne de aşırı gevşeksin, tam ortada bir yerdesin!

Senin için finansal stratej biraz zorlayıcı...

onedio.com

Sen mi parayı yönetiyorsun yoksa para mı seni? Sen bütçe yapmayı pek sevmeyen, anı yaşayan birisin! Banka hesabındaki rakamları görene kadar nereye harcadığını pek düşünmüyorsun. Paran cebine girdiği gibi çıkıyor, ama bu seni rahatsız etmiyor gibi. 'Nasıl olsa yarın yeni bir gün' felsefesiyle yaşıyor ve anın tadını çıkarıyorsun. Yatırım mı? Belki de hayatın sana her gün sunduğu maceralara yatırım yapıyorsun! Senin için maddi güvenlikten çok, özgürlük ve keyif ön planda. Kim bilir, belki bir gün büyük bir birikim yapmaya karar verirsin, ama şu an hayatın tadını çıkarma modundasın!

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