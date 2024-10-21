Senin finansal stratejin ne seviyede?

Sen mi parayı yönetiyorsun yoksa para mı seni? Sen bütçe yapmayı pek sevmeyen, anı yaşayan birisin! Banka hesabındaki rakamları görene kadar nereye harcadığını pek düşünmüyorsun. Paran cebine girdiği gibi çıkıyor, ama bu seni rahatsız etmiyor gibi. 'Nasıl olsa yarın yeni bir gün' felsefesiyle yaşıyor ve anın tadını çıkarıyorsun. Yatırım mı? Belki de hayatın sana her gün sunduğu maceralara yatırım yapıyorsun! Senin için maddi güvenlikten çok, özgürlük ve keyif ön planda. Kim bilir, belki bir gün büyük bir birikim yapmaya karar verirsin, ama şu an hayatın tadını çıkarma modundasın!