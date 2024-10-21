Senin Finansal Stratejin Ne Seviyede?
Senin Finansal Stratejin Ne Seviyede?
Senin finansal stratejin ne seviyede?
Bu testte söylüyoruz!
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1. Mali hedefler belirlenirken atlanmaması gereken adım hangisi sence?
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2. Kredi kartı esktren geldiğinde borcun tamamını ödüyor musun?
3. Tüm giderlerini çıkarttığında hala banka hesabında paran oluyor mu?
4. Acil durum fonunu oluştururken aşağıdaki seçeneklerden hangisini tercih edersin?
5. Yatırımlarının karşılığını hemen almayı mı yoksa beklemeyi mi tercih edersin?
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