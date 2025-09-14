Senin Evin Neden Dağınık?
Hayatının düzeni ile evinin düzeni birbirinden kopuk şeyler değildir. Yoğun tempoda olanlar evi toplamaya fırsat bulamıyor olabilir ya da dağınık olmak daha rahat hissettiriyor olabilir. Kimileri için dağınıklık strese yol açarken kimileri için ise konfor alanı demektir. Peki, senin için durum nasıl? Bize kişiliğini ve hayatının işleyişini anlatırsan evinin neden dağınık olduğunu söyleyebiliriz!
1. İlk olarak! Eve girdiğin zaman ilk ne yaparsın?
2. Evini bir gözden geçir bakalım. Neresi daha dağınık?
3. Ev toplama işlemi sana nasıl hissettirir?
4. Peki, çamaşırlarını yıkadın. Hemen katlayıp dolaba yerleştirir misin?
5. Kalk bakalım misafir geliyor! Aniden gelen misafirlere tepkin nedir?
6. Son olarak! Eşyalarını çok sık kaybeder misin?
Zaman yönetiminden dolayı evin dağınık!
Erteleme alışkanlığından dolayı evin dağınık!
Aşırı eşya biriktirdiğin için evin dağınık!
Enerji eksikliğinden dolayı evin dağınık!
