Senin Evin Neden Dağınık?

Yoğun birisin! İş, eğitim ya da sosyal hayatın nedeni ile evine çok fazla bakamıyorsun. Ev düzeni diğer alanlara göre daha geri planda kalıyor. Evde çok fazla vakit geçiremediğin için aşırı bir dağınık olmuyor. Bu yüzden misafir gelirken telaş yapmadan hareket edebiliyorsun. Ayrıca evini tam olarak toparlayamıyor olman senin temel olduğun anlamına gelmez! Zamanını iyi bir şekilde planlayarak yoğunluğunun arasında evini düzenleyebilirsin. Her gün on dakikanı ayırarak küçük adımlarla ilerleyebilirsin. Böylece büyük bir dağınıklık oluşmasını engellemiş olursun.