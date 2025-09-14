onedio
Senin Evin Neden Dağınık?

Elif Nur Çamurcu
14.09.2025 - 11:33

Hayatının düzeni ile evinin düzeni birbirinden kopuk şeyler değildir. Yoğun tempoda olanlar evi toplamaya fırsat bulamıyor olabilir ya da dağınık olmak daha rahat hissettiriyor olabilir. Kimileri için dağınıklık strese yol açarken kimileri için ise konfor alanı demektir. Peki, senin için durum nasıl? Bize kişiliğini ve hayatının işleyişini anlatırsan evinin neden dağınık olduğunu söyleyebiliriz!

1. İlk olarak! Eve girdiğin zaman ilk ne yaparsın?

2. Evini bir gözden geçir bakalım. Neresi daha dağınık?

3. Ev toplama işlemi sana nasıl hissettirir?

4. Peki, çamaşırlarını yıkadın. Hemen katlayıp dolaba yerleştirir misin?

5. Kalk bakalım misafir geliyor! Aniden gelen misafirlere tepkin nedir?

6. Son olarak! Eşyalarını çok sık kaybeder misin?

Zaman yönetiminden dolayı evin dağınık!

Yoğun birisin! İş, eğitim ya da sosyal hayatın nedeni ile evine çok fazla bakamıyorsun. Ev düzeni diğer alanlara göre daha geri planda kalıyor. Evde çok fazla vakit geçiremediğin için aşırı bir dağınık olmuyor. Bu yüzden misafir gelirken telaş yapmadan hareket edebiliyorsun. Ayrıca evini tam olarak toparlayamıyor olman senin temel olduğun anlamına gelmez! Zamanını iyi bir şekilde planlayarak yoğunluğunun arasında evini düzenleyebilirsin. Her gün on dakikanı ayırarak küçük adımlarla ilerleyebilirsin. Böylece büyük bir dağınıklık oluşmasını engellemiş olursun.

Erteleme alışkanlığından dolayı evin dağınık!

Sonra yaparım düşüncesi ile hareket ettiğin için evin dağılıyor. Bir işi gördüğün anda yapmak yerine sonraya bırakıyorsun. Küçük küçük biriken işler nedeniyle büyük dağınıklıklar oluşturuyor. Sadece ev düzenini değil, hayatını da etkileyecek bir alışkanlık! Bu yüzden yapman gereken işleri hemen o an halletmeye çalışmalısın. Erteleme alışkanlığını kırdığın zaman evinin daha derli toplu olduğunu ve hayatının da düzene oturduğunu göreceksin!

Aşırı eşya biriktirdiğin için evin dağınık!

Temizlikten ziyade çok fazla eşyaya sahip olduğun için evin dağınık gözüküyor! Eşyalara veda etmek senin için zor olabilir. Bu yüzden dolapların tıka basa dolu ve misafir geleceği zaman eşyaları nereye koyamayacağını bilemiyor olabilirsin. Bir gün lazım olur düşüncesi ile tuttuğun eşyalara tek tek bakarak gerçekten işine yarayacak olanlarla hayatına devam etmelisin. Böylece hem zihnen hem de bedenen hafiflemiş hissedersin. Fazla eşyanın olmadığı yerde düşünmek ve hareket etmek daha kolay olur!

Enerji eksikliğinden dolayı evin dağınık!

Enerjini bir türlü toparlayamadığın için evine vakit ayıramıyorsun... Evi düzenlemek senin için yorucu ve sıkıcı bir eylem gibi. Günün yorgunluğunu düşünüp durduğun için bir türlü enerjini tazeleyemiyorsun. Bu yüzden evi toplamak için adım atamıyorsun. Fakat küçük ve eğlenceli yöntemlere başvurabilirsin! Enerjini yerine getirecek bir müzik ile birlikte hareket edersen iş daha kısa sürede bitebilir. Ayrıca sonrasında ödül olarak bir kahve içmek enerjini yenilemeye yarayabilir!

