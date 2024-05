Hayatının sahnesinde zehirli karakterler yok. Etrafında bir araya getirdiğin ve kalpten sevdiğin herkes, sana enerji veren, pozitif ve ışıltılı insanlar. Onların konuşmaları, hayata dair bakış açıları, davranışları sadece seni değil, tüm çevreni de zenginleştiriyor, seni iyileştiriyor. Kelimelerin büyüsüne inanıyor musun? Çünkü onların sihirli bir gücü var ve bu güç, senin en büyük mutluluk kaynağın. Etrafındaki insanların sana sunduğu bu kelimeler, seni bir adım daha ileriye taşıyor, seni daha da güçlendiriyor. Onların hayatına kattığı değer, onları hayatının merkezine yerleştirmeni sağlıyor. Onlarla geçirdiğin her an, sana hayatın ne kadar güzel olduğunu hatırlatıyor. Onlarla paylaştığın her güzel anı, sana hayatın ne kadar değerli olduğunu gösteriyor. Bu yüzden, etrafındaki insanlar senin en büyük mutluluk kaynağın. Onlar, hayatının en parlak yıldızları, en güzel çiçekleri. Onlarla birlikte olduğunda, hayat daha anlamlı, daha renkli, daha eğlenceli. Ve en önemlisi, onlarla birlikte olduğunda, hayat daha yaşanılır hale geliyor. Bu yüzden, etrafındaki insanları sev, onları değerli kıl ve onlarla birlikte olmaktan keyif al. Çünkü onlar, hayatının en değerli parçaları.