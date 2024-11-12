Senin Dostun mu Çok Düşmanın mı?
Senin Dostun mu Çok Düşmanın mı?
Hayatında ne kadar dostun var, ne kadar düşmanın biliyor musun? İyi günlerinde yanında olanları, zor zamanlarında desteğini esirgemeyenleri bir düşün. Peki ya seni yargılayan, kıskanan ya da arkandan konuşan insanlar? Hangisi daha fazla, dostların mı düşmanların mı?
Hadi teste!
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını seçer misin?
3. Gerçek dost diyebileceğin insanlar var mı hayatında?
4. Bu özelliklerden hangisi sende var?
5. Seni bunlardan hangisi daha çok sinirlendirir?
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6. Senin düşman olduğun kimse var mı?
7. Sır tutma konusunda nasılsın?
8. Sen sevmediğin halde seviyormuş gibi yapar mısın?
9. İlişkilerinde genelde sorun çıkaran taraf kim oluyor?
10. Son olarak eski sevgililerinle arkadaş kalabiliyor musun?
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Senin dostun daha çok!
Seni dostların ve düşmanların nerdeyse eşit!
Senin düşmanın daha çok!
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