Senin Dostun mu Çok Düşmanın mı?

Hayatında dostlarından çok düşmanın var. Seni çekemeyen, başarılarını kıskanan ve yoluna taş koymaya çalışan insanlar ne yazık ki dostlarından daha fazla. Bu durum bazen seni yorsa da, seni güçlü ve kararlı bir insan yapıyor. Seni kıskananlar, başarını ve azmini gördükçe rahatsız olsalar da, bu durum seni durdurmuyor, aksine daha çok motive ediyor. Zamanla bu düşmanlıklar, hayatındaki ilişkileri ve önceliklerini daha iyi anlamanı sağlamış. Kime güvenmen gerektiğini, gerçek dostlukları ve yüzeysel ilişkileri ayırt etmeyi öğrenmişsin. Her ne kadar etrafında seni kıskanan ve eleştiren insanlar olsa da, bu durum seni daha da hırslı ve azimli kılıyor. Hayatındaki zorluklar ve rekabet seni geliştiren, olgunlaştıran bir sınav gibi; her adımda daha da güçleniyorsun. Etrafında seni destekleyen az sayıda dostun, bu kalabalıkta en büyük hazinen haline geliyor. Ve sen, her şeye rağmen bu dengede ayakta kalmayı ve içindeki inancı korumayı başarıyorsun.