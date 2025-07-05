Senin Cimriliğin Hangi Seviyede?

Hayatının her alanında olduğu gibi, parayla olan ilişkinde de dengeli bir tutum sergiliyorsun. Ne bir israfçı ne de bir tutumlu, sen tam bir denge ustası olarak karşımıza çıkıyorsun. Parayı elinde çürütme gibi bir huyun olmadığı gibi, har vurup harman savurmak da senin tarzın değil. Sen, ihtiyaçlarını ve değerleri dikkate alarak, dikkatli ve bilinçli bir şekilde harcamalarını yapıyorsun. Geleceğini düşünerek hareket ediyor, bugünkü zevklerin yarının sorunlarına dönüşmemesi için dikkatli adımlar atıyorsun. Cömertlik ve cimrilik arasında ince bir çizgi var ve sen bu çizgi üzerinde ustaca yürüyebilen nadir kişilerden birisin. Seninle aynı dengeyi sağlamak isteyenler içinse, senin bu tutumun bir ilham kaynağı. Çünkü sen, parayla olan dengeli ilişkinle, hem bugününü hem de yarınını güvence altına almayı başarıyorsun. Bu yüzden senin adın, ne cömertlik ne de cimrilik, tam anlamıyla denge.