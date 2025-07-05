Senin Cimriliğin Hangi Seviyede?
Arkadaşların sana 'cebinde akrep var' mı diyor, yoksa “senin gibi bonkörü görmedik” mi? Paraya yaklaşım herkes için farklıdır: Kimi harcamadan yaşayamıyor, kimi ise 1 TL'yi bile düşünmeden bırakmıyor... Peki sen bu skalanın neresindesin?
Hadi teste!
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını seçer misin?
3. İndirim gördüğünde ilk düşüncen ne olur?
4. Tatilde nereye gitmeyi tercih edersin?
5. Bahşiş verir misin?
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6. Taksi mi, toplu taşıma mı?
7. En çok para harcadığın şey?
8. Para biriktirmek senin için nasıldır?
9. Biri senden borç istese ne yaparsın?
10. Ailene veya sevdiğine hediye alma sıklığın?
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Sen cimrilikle tanışmamışsın bile!
Senin cimriliğin en alt seviyede!
Senin cimriliğin en üst seviyede!
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