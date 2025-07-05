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Senin Cimriliğin Hangi Seviyede?

Senin Cimriliğin Hangi Seviyede?

İnci Döşer
İnci Döşer - Onedio Üyesi
05.07.2025 - 17:01

Arkadaşların sana 'cebinde akrep var' mı diyor, yoksa “senin gibi bonkörü görmedik” mi? Paraya yaklaşım herkes için farklıdır: Kimi harcamadan yaşayamıyor, kimi ise 1 TL'yi bile düşünmeden bırakmıyor... Peki sen bu skalanın neresindesin?

Hadi teste!

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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?

2. Yaşını seçer misin?

3. İndirim gördüğünde ilk düşüncen ne olur?

4. Tatilde nereye gitmeyi tercih edersin?

5. Bahşiş verir misin?

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6. Taksi mi, toplu taşıma mı?

7. En çok para harcadığın şey?

8. Para biriktirmek senin için nasıldır?

9. Biri senden borç istese ne yaparsın?

10. Ailene veya sevdiğine hediye alma sıklığın?

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Sen cimrilikle tanışmamışsın bile!

Sen, hayatın tadını çıkarmayı bilen, cömertliği ile tanınan birisin. Para harcamaktan çekinmez, sevdiklerinle paylaşmayı da ihmal etmezsin. Elindeki nimetleri başkalarıyla paylaşmanın keyfini bilir, bu yüzden de arkadaş çevrenin en sevilen kişisi olmayı başarırsın. Cimrilik adına hiçbir iz taşımayan bu tutumun, seni diğerlerinden farklı kılar. Her ne kadar bütçene göre hareket etmeyi tercih etsen de, 'para harcanmak için var' felsefesine sıkı sıkıya bağlısın. Bu düşünceyle, hayatın sunduğu küçük zevkleri kaçırmamayı, yaşamın tadını çıkarmayı bilirsin. Etrafındakilere karşı cömertliğin ve paylaşımcılığın, onların gözünde seni değerli kılar. Arkadaş grubunun en sevileni olmanın sırrı da burada yatıyor aslında. Cimrilikle hiçbir bağlantın yok, tam tersine elindekiyle sevdiklerini mutlu etmekten büyük bir keyif alıyorsun. Bu yüzden de arkadaşların seni her zaman sevgiyle anıyor, seninle geçirdikleri zamanın kıymetini biliyorlar. Seninle birlikteyken, onlar da hayatın tadını çıkarmanın, paylaşmanın ve sevdikleriyle mutluluğu paylaşmanın ne demek olduğunu öğreniyorlar.

Senin cimriliğin en alt seviyede!

Hayatının her alanında olduğu gibi, parayla olan ilişkinde de dengeli bir tutum sergiliyorsun. Ne bir israfçı ne de bir tutumlu, sen tam bir denge ustası olarak karşımıza çıkıyorsun. Parayı elinde çürütme gibi bir huyun olmadığı gibi, har vurup harman savurmak da senin tarzın değil. Sen, ihtiyaçlarını ve değerleri dikkate alarak, dikkatli ve bilinçli bir şekilde harcamalarını yapıyorsun. Geleceğini düşünerek hareket ediyor, bugünkü zevklerin yarının sorunlarına dönüşmemesi için dikkatli adımlar atıyorsun. Cömertlik ve cimrilik arasında ince bir çizgi var ve sen bu çizgi üzerinde ustaca yürüyebilen nadir kişilerden birisin. Seninle aynı dengeyi sağlamak isteyenler içinse, senin bu tutumun bir ilham kaynağı. Çünkü sen, parayla olan dengeli ilişkinle, hem bugününü hem de yarınını güvence altına almayı başarıyorsun. Bu yüzden senin adın, ne cömertlik ne de cimrilik, tam anlamıyla denge.

Senin cimriliğin en üst seviyede!

Dürüst olalım, cüzdanını açmak senin için neredeyse bir doğal afet gibi. Her kuruşun peşinden koşuyor, hatta bazen bu durumun sana gereğinden fazla stres yarattığını düşünüyorsun. Ancak unutma ki, hayatta her şeyin bir dengeye ihtiyacı vardır. Kendine biraz olsun hava atman, belki de biraz rahatlaman gerektiğini düşünmüyor musun? Her şeyin fazlası zarar dedikleri gibi, cüzdanını biraz olsun rahatlatmak da ruhuna iyi gelebilir. Kendine biraz mola ver, belki de bu senin hayatında yeni bir sayfa açmana yardımcı olur. Unutma, hayat sadece para kazanmakla geçmiyor, biraz da keyif almak lazım.

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İnci Döşer
İnci Döşer
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