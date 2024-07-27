Seni Unutulmaz Yapan Ne?
Seni Unutulmaz Yapan Ne?
Bazen insanların hayatlarından çıksak da izler bırakırız. Bu izler kimi zaman iyi, kimi zaman da kötü olabilir. Bakalım seni insanlar hangi özelliğinle unutamıyorlar?
Hadi teste!
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını seçer misin?
3. Kendinde en sevdiğin özelliğin ne peki?
4. Çok fazla arkadaşın var mı?
5. Ne tarz giyinmeyi seversin?
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6. Kendinde sevmediğin özelliğin ne?
7. Gelecek hayallerini gerçekleştirebildin mi?
8. Yeni tanıştığın insanlar seninle ilgili ne düşünür?
9. Bir arkadaşınız zor durumda ne yaparsınız?
10. Son olarak hangi renk seni tanımlıyor?
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Seni unutulmaz yapan mizahın ve neşen!
Seni unutulmaz yapan samimiyetin!
Seni unutulmaz yapan enerjin!
Seni unutulmaz yapan zekan!
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