Hayatına giren herkes, senin esprilerini unutamıyor. Sanki bir stand-up komedyeni edasıyla etrafına saçtığın kahkahalar, herkesi kendine hayran bırakıyor. Etrafındaki insanlara neşe kattığın gibi, onların yüzlerinde de kocaman bir gülümseme oluşturuyorsun. Seninle vakit geçirmek, bir nevi terapi niteliği taşıyor. İnsanlar, seninle geçirdikleri zamanın sonunda hem kahkaha atmanın hem de eğlenceli bir kişiyle vakit geçirmenin verdiği huzuru hissediyorlar. Bu da seninle geçirilen her anı, unutulmaz kılıyor. Seninle bir arada olmak, bir yandan eğlenceli bir komedi filmi izlerken, diğer yandan da bir dost sohbetine dalmanın keyfini yaşatıyor. Sen, sadece bir kişi değil, aynı zamanda bir neşe kaynağısın. İnsanların hayatına dokunduğun, onlara neşe kattığın ve unutulmaz anılar bıraktığın için, seninle tanışan herkes seni unutamıyor.