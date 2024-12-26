Hep İyiyi Seçecek Değiliz: 2024'ün En Kötü Şarkıları Belli Oldu
Hep İyiyi Seçecek Değiliz: 2024'ün En Kötü Şarkıları Belli Oldu
2024 enlerinde yavaş yavaş sona yaklaşıyoruz. Yılın kelimesi, yılın ünlüsü, yılın en çok dinlenen şarkısı... Listeler bir bir uzayıp giderken bu kez hepimizi şaşırtan bir liste yayınlandı. Variety, beklenenin dışına çıktı ve yılın en iyilerini seçmek yerine yılın en kötülerini seçti. 2024 yılının en kötü şarkıları listesinde birbirinden ünlü isimler yer aldı.
Kimisi beklediğimizi veremedi, kimisi sınıfta kaldı...
İşte 2024'ün en kötü şarkıları!
Koca bir yılı daha geri bırakmaya hazırlanıyoruz. Yıl sonu yaklaşırken en keyif aldığımız olay ise hiç şüphesiz 'yılın enleri' listeleri.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Gelelim dünyanın en çok dinlediği isme: Taylor Swift
Variety, şaşırtıcı bir listeye imza atıp 2024'ün en kötü şarkılarını listeledi. Listenin birinci sırasında popun sevilen ismi Katy Perry'nin yıllar sonra çıkardığı şarkısı "Woman’s World" yer aldı.
Listeni ikinci sırasında son zamanların popüler isimlerinden olan hatta en çok dinlenen şarkıcılardan biri olan Ice Spice yer aldı.
Listenin 3.sırasında yine tanıdık bir isim var: Nicki Minaj
Listenin devamında ise ünlü isimler Camila Cabello, Pitbull ve Jon Bon Jovi, David Guetta ve OneRepublic, Meghan Trainor veT-Pain gibi isimlerin şarkıları yer alıyor.
Peki sizce bu listenin Türkiye versiyonu yapılsa, listede hangi şarkılar yer alırdı?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın