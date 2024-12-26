Hep İyiyi Seçecek Değiliz: 2024'ün En Kötü Şarkıları Belli Oldu

Spotify'ın yıllar önce başlattığı Wrapped uygulaması ile bir yılda en çok dinlediğimiz şarkıları, en favori şarkıcıları öğrenmeye başladık. Her yıl sonunda çıkacak olan liste de merakla bekleniyor.

2024'ün listesi de geçtiğimiz haftalarda açıklandı ve Türkiye'nin müzikle geçen bir yılının özeti belli oldu.