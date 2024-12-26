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Hep İyiyi Seçecek Değiliz: 2024'ün En Kötü Şarkıları Belli Oldu

Hep İyiyi Seçecek Değiliz: 2024'ün En Kötü Şarkıları Belli Oldu

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
26.12.2024 - 12:24

2024 enlerinde yavaş yavaş sona yaklaşıyoruz. Yılın kelimesi, yılın ünlüsü, yılın en çok dinlenen şarkısı... Listeler bir bir uzayıp giderken bu kez hepimizi şaşırtan bir liste yayınlandı. Variety, beklenenin dışına çıktı ve yılın en iyilerini seçmek yerine yılın en kötülerini seçti. 2024 yılının en kötü şarkıları listesinde birbirinden ünlü isimler yer aldı. 

Kimisi beklediğimizi veremedi, kimisi sınıfta kaldı...

İşte 2024'ün en kötü şarkıları!

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Koca bir yılı daha geri bırakmaya hazırlanıyoruz. Yıl sonu yaklaşırken en keyif aldığımız olay ise hiç şüphesiz 'yılın enleri' listeleri.

Koca bir yılı daha geri bırakmaya hazırlanıyoruz. Yıl sonu yaklaşırken en keyif aldığımız olay ise hiç şüphesiz 'yılın enleri' listeleri.

Spotify'ın yıllar önce başlattığı Wrapped uygulaması ile bir yılda en çok dinlediğimiz şarkıları, en favori şarkıcıları öğrenmeye başladık. Her yıl sonunda çıkacak olan liste de merakla bekleniyor. 

2024'ün listesi de geçtiğimiz haftalarda açıklandı ve Türkiye'nin müzikle geçen bir yılının özeti belli oldu.

Türkiye'nin en çok dinlenen şarkıcısı Semicenk, en çok dinlenen şarkısı ise Cıstak oldu;

Gelelim dünyanın en çok dinlediği isme: Taylor Swift

Gelelim dünyanın en çok dinlediği isme: Taylor Swift

Dünya genelinde Spotify'da en çok dinlenen isimler Taylor Swift, The Weeknd, Bad Bunny ve Drake gibi isimler oldu. 

Peki hep sevilen isimleri mi konuşacağız? 2024'ün en kötülerinin de değerlendirilmesine ne dersiniz?

Variety, şaşırtıcı bir listeye imza atıp 2024'ün en kötü şarkılarını listeledi. Listenin birinci sırasında popun sevilen ismi Katy Perry'nin yıllar sonra çıkardığı şarkısı "Woman’s World" yer aldı.

Variety, şaşırtıcı bir listeye imza atıp 2024'ün en kötü şarkılarını listeledi. Listenin birinci sırasında popun sevilen ismi Katy Perry'nin yıllar sonra çıkardığı şarkısı "Woman’s World" yer aldı.

Katy Perry'nin 'Woman’s World' ismini verdiği bir şarkının klibinde kadını özneleştirmesi, sosyal medyada ağır bir şekilde eleştirilmişti.

Listeni ikinci sırasında son zamanların popüler isimlerinden olan hatta en çok dinlenen şarkıcılardan biri olan Ice Spice yer aldı.

Listeni ikinci sırasında son zamanların popüler isimlerinden olan hatta en çok dinlenen şarkıcılardan biri olan Ice Spice yer aldı.

Ice Spice'ın 'Think U the Shit (Fart)' şarkısı pek de beğenilmedi.

Listenin 3.sırasında yine tanıdık bir isim var: Nicki Minaj

Listenin 3.sırasında yine tanıdık bir isim var: Nicki Minaj

Nicki Minaj da son şarkısı 'Big Foot' ile pek beğenilmeyince listenin üçüncü sırasında yer buldu kendisine.

Listenin devamında ise ünlü isimler Camila Cabello, Pitbull ve Jon Bon Jovi, David Guetta ve OneRepublic, Meghan Trainor veT-Pain gibi isimlerin şarkıları yer alıyor.

Listenin devamında ise ünlü isimler Camila Cabello, Pitbull ve Jon Bon Jovi, David Guetta ve OneRepublic, Meghan Trainor veT-Pain gibi isimlerin şarkıları yer alıyor.

Yılın en kötü şarkıları aşağıdaki gibi sıralanıyor;

  • Jojo Siwa, 'Karma'

  • Camila Cabello ve Playboi Carter, 'I Luv It'

  • Tom MacDonald ve Ben Shapiro 'Facts'

  • Ye and Ty Dolla $ign, 'Carnival'

  • Pitbull ve Jon Bon Jovi, 'Now or Never'

  • David Guetta ve OneRepublic, 'I Don’t Wanna Wait'

  • Bailey Zimmerman, 'New to Country'

  • Julia Fox, 'Down the Drain'

  • Lisa ve Rosalía, 'New Woman'

  • Jason Derulo ve Michael Buble, 'Spicy Margarita'

  • Brian Kelley, 'Kiss My Boots'

  • Meghan Trainor veT-Pain, 'Been Like This'

Peki sizce bu listenin Türkiye versiyonu yapılsa, listede hangi şarkılar yer alırdı?

Peki sizce bu listenin Türkiye versiyonu yapılsa, listede hangi şarkılar yer alırdı?

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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