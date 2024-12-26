Bu Saatten Sonra Daha İyisini Bulamazsınız: Yılbaşında Sevdiklerinize Alabileceğiniz En İyi 8 Hediye

Calvin Klein, Twisted Bezel modeliyle kadınların bileğinde zarafetin ve şıklığın tanımını yeniden yapıyor. Oval kasaya sahip yalın ve zamansız çizgilerle tasarlanmış bu özel saat, ince kasasıyla bilekte hem narin hem de özgün bir duruş sergiliyor. Bu model, bezelinden bileziğe doğru yayılan bükülme detayı ve altın rengi sade kadranı ile çabasız bir şıklık yaratıyor. Anneniz bu hediyenin değil bir yıl, bir ömür mutluluğunu yaşayacak!

Ürün kodu: CK25100056