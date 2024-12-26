Bu Saatten Sonra Daha İyisini Bulamazsınız: Yılbaşında Sevdiklerinize Alabileceğiniz En İyi 8 Hediye
Bu Saatten Sonra Daha İyisini Bulamazsınız: Yılbaşında Sevdiklerinize Alabileceğiniz En İyi 8 Hediye
Yılbaşı geldi çattı ve siz hala sevdiklerinize ne alacağınızı bulamadınız değil mi... Neyse ki imdadınıza 'tam zamanında' biz yetiştik!
1. Mesajlarına zamanında dönmediğiniz için haklı bir şekilde trip atan kız arkadaşınız ile aranızı düzeltecek hediye: Guess Iconic 40th
2. “Nerede kaldı bu çocuk?” diyerek endişeyle saati kontrol eden babalara alınabilecek hediye: Maurice Lacroix AIKON Quartz Chronograph
3. İzlediği dizilerin saatini kaçırmak istemeyen annelere alınabilecek hediye: Calvin Klein Twisted Bezel
4. Buluşmalara hep geç kalan erkek arkadaşınıza alınabilecek hediye: Philipp Plein Hexagon Phantom
5. "Başkasının beni düşünmesine gerek yok, ben kendime hediye alırım" diyerek kendinizi şımartacağınız hediye: Tommy Hilfiger TH85
6. Evlilik yıldönümünü unuttuğunuz için gönlünü almak istediğiniz eşinize alabileceğiniz hediye: Gc Vogue Cable
7. Vizelerle finallerle uğraştığı yetmiyor gibi yıl boyu onu gıcık etmenizle de başa çıkan kardeşine alabileceğin hediye: Lacoste LC33
8. Sonunda kendini aileye kabul ettirebilmiş müstakbel damada alınabilecek hediye: Boss Watches Metallic Grey
9. Çok hoşlanılan ve kaderin cilvesiyle yılbaşı hediye çekilişinde denk gelinen kıza alınabilecek hediye: Welder Royal
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