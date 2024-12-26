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Bu Saatten Sonra Daha İyisini Bulamazsınız: Yılbaşında Sevdiklerinize Alabileceğiniz En İyi 8 Hediye

Bu Saatten Sonra Daha İyisini Bulamazsınız: Yılbaşında Sevdiklerinize Alabileceğiniz En İyi 8 Hediye

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Onedio Content - Onedio Editörü
26.12.2024 - 12:20

Yılbaşı geldi çattı ve siz hala sevdiklerinize ne alacağınızı bulamadınız değil mi... Neyse ki imdadınıza 'tam zamanında' biz yetiştik!

1. Mesajlarına zamanında dönmediğiniz için haklı bir şekilde trip atan kız arkadaşınız ile aranızı düzeltecek hediye: Guess Iconic 40th

1. Mesajlarına zamanında dönmediğiniz için haklı bir şekilde trip atan kız arkadaşınız ile aranızı düzeltecek hediye: Guess Iconic 40th

Saat modasında trendleri belirleyen Guess'in, Georgina Rodriguez ile yılbaşına özel yaptığı dikkat çekici bir iş birliğiyle tanıtılan Iconic 40th serisinden bu saati yılbaşı şıklığına damga vuruyor. Bu model; yuvarlak kasası, gümüş rengi çelik kordonu ve kadranına yayılan taş detayları ile ışıltılı, göz alıcı bir duruş sergiliyor. Yeni yılda ikinize de tartışmasız saatler diliyoruz!

Ürün kodu: GUGW0746L1

2. “Nerede kaldı bu çocuk?” diyerek endişeyle saati kontrol eden babalara alınabilecek hediye: Maurice Lacroix AIKON Quartz Chronograph

2. “Nerede kaldı bu çocuk?” diyerek endişeyle saati kontrol eden babalara alınabilecek hediye: Maurice Lacroix AIKON Quartz Chronograph

Cesur ve özgün tasarımlara imza atan Maurice Lacroix, AIKON Quartz Chronograph serisi ile zamanı yeniden keşfetmeyi sağlıyor. Modelin lacivert kadranındaki takvim penceresi ve kronometre özellikleri saate çok yönlü bir kullanım kazandırıyor. Her şeyin en iyisini hak eden ve aklı hep sizde kalan babalara özel!

Ürün kodu: ML-AI1118SS002430-1

3. İzlediği dizilerin saatini kaçırmak istemeyen annelere alınabilecek hediye: Calvin Klein Twisted Bezel

3. İzlediği dizilerin saatini kaçırmak istemeyen annelere alınabilecek hediye: Calvin Klein Twisted Bezel

Calvin Klein, Twisted Bezel modeliyle kadınların bileğinde zarafetin ve şıklığın tanımını yeniden yapıyor. Oval kasaya sahip yalın ve zamansız çizgilerle tasarlanmış bu özel saat, ince kasasıyla bilekte hem narin hem de özgün bir duruş sergiliyor. Bu model, bezelinden bileziğe doğru yayılan bükülme detayı ve altın rengi sade kadranı ile çabasız bir şıklık yaratıyor. Anneniz bu hediyenin değil bir yıl, bir ömür mutluluğunu yaşayacak!

Ürün kodu: CK25100056

4. Buluşmalara hep geç kalan erkek arkadaşınıza alınabilecek hediye: Philipp Plein Hexagon Phantom

4. Buluşmalara hep geç kalan erkek arkadaşınıza alınabilecek hediye: Philipp Plein Hexagon Phantom

Philipp Plein‘ın cesur ve iddialı stilini yansıtan Hexagon Phantom, kadranındaki dev PP logosu ile markanın iddialı duruşunu ve güçlü kimliğini cesurca sergiliyor. Saatin bezelini süsleyen altı farklı renkteki kristal baget taşlar ise tasarıma dinamizm katıyor. Erkek arkadaşınız artık bu hediye sayesinde zamanın değerini tam olarak anlayacak ve artık hiç geç kalmayacak!

Ürün kodu: PWPUA0324

5. "Başkasının beni düşünmesine gerek yok, ben kendime hediye alırım" diyerek kendinizi şımartacağınız hediye: Tommy Hilfiger TH85

5. "Başkasının beni düşünmesine gerek yok, ben kendime hediye alırım" diyerek kendinizi şımartacağınız hediye: Tommy Hilfiger TH85

TH85 ailesinden bu model, stilinize mükemmel bir dokunuş katmak için tasarlandı. Yuvarlak altın renkli kasası ve gümüş tonundaki kadranı ile dikkat çeken saat, taş detaylı bezel ve indeksi ile şıklığını artırıyor. Yeni yılda bu şıklıktan gözlerini alamayanlar size günün her anında saati sorabilir, şimdiden uyaralım 😅

Ürün kodu: TH1782758

6. Evlilik yıldönümünü unuttuğunuz için gönlünü almak istediğiniz eşinize alabileceğiniz hediye: Gc Vogue Cable

6. Evlilik yıldönümünü unuttuğunuz için gönlünü almak istediğiniz eşinize alabileceğiniz hediye: Gc Vogue Cable

Gc’nin Vogue Cable modeli, yeşil kadranı ve üzerindeki zarif taş detaylarıyla modern şıklığın simgesi haline geliyor. Metalik gri renkteki göz alıcı kasa bilekte etkileyici bir duruş sergilerken, altın ve metalik gri çelik bilezikle tamamlanan eşsiz tasarımı ince zevkleri vurguluyor. Eşiniz Calvin Klein ile zamanı farklı bir bakış açısıyla yaşayacak. Siz de bu sayede önemli tarihleri artık kaçırmamaya bakın 😆

Ürün kodu: GCZ52002L9MF

7. Vizelerle finallerle uğraştığı yetmiyor gibi yıl boyu onu gıcık etmenizle de başa çıkan kardeşine alabileceğin hediye: Lacoste LC33

7. Vizelerle finallerle uğraştığı yetmiyor gibi yıl boyu onu gıcık etmenizle de başa çıkan kardeşine alabileceğin hediye: Lacoste LC33

LC33, yeşil renkteki 44 mm’lik kasası ve aynı renkteki silikon kordonuyla şıklığı ve dayanıklılığı bir araya getiriyor. LC33, analog ve dijital ekranı sayesinde modern bir görünüm sunarken ışıklı siyah kadranı, kronometre ve alarm gibi işlevsel özellikleri ile günlük yaşantıda her ihtiyacı karşılıyor. Bu saatten sonra kardeşiniz artık sizin her türlü nazını çeker ve sesini çıkarmaz 🤣

Ürün kodu: LAC2011368

8. Sonunda kendini aileye kabul ettirebilmiş müstakbel damada alınabilecek hediye: Boss Watches Metallic Grey

8. Sonunda kendini aileye kabul ettirebilmiş müstakbel damada alınabilecek hediye: Boss Watches Metallic Grey

Boss’un bu modeli, modern erkeğin stilini yansıtmak için tasarlandı. Yuvarlak çelik kasası ve çarpıcı yeşil kadranıyla fark yaratan model, klasik çizgilerle yenilikçi bir ruhu bir araya getiriyor. Boss’un sezonun trendlerini yansıtırken klasik tasarım ipuçlarını da barındıran bu modelinde, metalik gri bilezik ile yeşil bezel ile buluşuyor. Bu hediyeyle birlikte yeni bir aile kurulmasının zamanı geldiği mesajını vermiş olacaksınız!

Ürün kodu: HB1514178

9. Çok hoşlanılan ve kaderin cilvesiyle yılbaşı hediye çekilişinde denk gelinen kıza alınabilecek hediye: Welder Royal

9. Çok hoşlanılan ve kaderin cilvesiyle yılbaşı hediye çekilişinde denk gelinen kıza alınabilecek hediye: Welder Royal

Welder’in Royal koleksiyonundan bu saat modeli, cesur tasarımıyla dikkat çekiyor. Quartz mekanizmaya sahip saat, 38 mm’lik çelik kasası ve yuvarlak hatlarıyla güçlü bir duruş sergiliyor. Metalik gri ve altın rengindeki çelik kayış ile buluşan fotokromik cam ise tasarıma dinamik bir görünüm katıyor. Hoşlandığınız kişiye bu hediyeyi aldığınız zaman ona ne kadar değer verdiğinizi ve hislerinizi anında anlayacak! ❤️

Ürün kodu: WWRC698

Buradaki tüm saatler Saat&Saat'te, Türkiye'nin Saatçisi Saat&Saat 30 yaşında!

Buradaki tüm saatler Saat&Saat'te, Türkiye'nin Saatçisi Saat&Saat 30 yaşında!

Yeni yılda sevdiklerinizi mutlu etmenin en kestirme yolu Türkiye'nin Saatçisi'nden geçiyor. Vakit kaybetmeden hediyenizi alın, zamanı yakalayın!

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