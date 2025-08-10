Seni Özleyen Biri Var mı?
Bazen aniden gelen bir mesaj, aklımıza düşen bir melodi ya da gecenin sessizliğinde içimizi kaplayan bir his… Tüm bunlar, bir yerlerde birinin bizi düşündüğünün işareti olabilir mi? Peki gerçekten… Seni hala özleyen biri var mı? Bir zamanlar hayatının bir parçası olan biri, sessizce seni hatırlıyor olabilir mi? Yoksa farkında bile olmadan kalbinde iz bıraktığın biri mi seni düşünüyor?
1. Cinsiyetini seçer misin?
2. Yaşını da seçer misin?
3. En son kiminle uzun uzun sohbet ettin?
4. Sosyal medyada biri eski fotoğraflarını beğenirse ne düşünürsün?
5. Gece saatlerinde gelen bilinmeyen bir mesaj... Ne hissedersin?
6. Eski sevgilin seni hala takip ediyor mu?
7. Birinin seni gizlice stalkladığını hissediyor musun?
8. Geçmişten biri aniden aklına düştüğünde ne yaparsın?
9. Söyle bakalım senin özlediğin biri var mı?
10. Son olarak seni özleyen kişiyi karşında görsen çok mutlu olur muydun?
Seni özleyen biri var!
Seni özleyen kimse yok ama...
