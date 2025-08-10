onedio
Seni Özleyen Biri Var mı?

Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu - Test Editörü
10.08.2025 - 15:01

Bazen aniden gelen bir mesaj, aklımıza düşen bir melodi ya da gecenin sessizliğinde içimizi kaplayan bir his… Tüm bunlar, bir yerlerde birinin bizi düşündüğünün işareti olabilir mi? Peki gerçekten… Seni hala özleyen biri var mı? Bir zamanlar hayatının bir parçası olan biri, sessizce seni hatırlıyor olabilir mi? Yoksa farkında bile olmadan kalbinde iz bıraktığın biri mi seni düşünüyor?

1. Cinsiyetini seçer misin?

2. Yaşını da seçer misin?

3. En son kiminle uzun uzun sohbet ettin?

4. Sosyal medyada biri eski fotoğraflarını beğenirse ne düşünürsün?

5. Gece saatlerinde gelen bilinmeyen bir mesaj... Ne hissedersin?

6. Eski sevgilin seni hala takip ediyor mu?

7. Birinin seni gizlice stalkladığını hissediyor musun?

8. Geçmişten biri aniden aklına düştüğünde ne yaparsın?

9. Söyle bakalım senin özlediğin biri var mı?

10. Son olarak seni özleyen kişiyi karşında görsen çok mutlu olur muydun?

Seni özleyen biri var!

Bir aşk hikayesi gibi değil mi? Eski bir aşkın, belki de hala kalbinin derinliklerinde saklı olan bir duygunun, hala seni düşünüyor olması... Ah, ne romantik! Ama evet, bu tam da böyle. Cevapların, hala o duygusal bağların canlı olduğunu haykırıyor. Geçmişindeki biri, belki de bir zamanlar kalbinin en derin noktalarına dokunmuş olan biri, hala seni düşünüyor. Belki de bir işaret bekliyor, belki de bir umut... Kim bilir? Belki de bir mesaj, belki de bir kelime, belki de bir bakış her şeyi değiştirebilir. O yüzden kalbinin sesine kulak ver. Belki de o, seni bir yolculuğa çıkarır. Belki de o, seni geçmişe, o eski aşka götürür. Belki de o, seni yeni bir başlangıca, yeni bir hikayeye sürükler. Kim bilir? Ancak bir şey kesin: Kalbinin sesini dinlemek, her zaman doğru olanı yapmana yardımcı olur. Bu yüzden, kalbinin sesine kulak ver ve belki de bir mesaj, her şeyi değiştirir.

Seni özleyen kimse yok ama...

Belki şu an için seni özleyen biri olmayabilir, ama bu durum asla senin özlenmeye değer biri olmadığını göstermez. Belki de hayatının renkli köşelerinde yer alan insanlar, seni özlüyorlar fakat bunu ifade etme konusunda biraz çekingenler. Kendini sev, kendine değer ver ve unutma ki; herkesin zamanı farklı işler. Belki de seni içten içe özleyen biri, tam da bu satırları okurken, bir köşede sessizce seni düşlüyor olabilir. Hayat, beklenmedik sürprizlerle dolu ve emin ol ki zamanı geldiğinde, seni gerçekten özleyen biri mutlaka karşına çıkar. Bu yüzden kendine güvenmeye, kendini sevmeye devam et. Çünkü sen, özlenmeye değersin!

Sena Erdoğdu
