Seni Özleyen Biri Var mı?

Bir aşk hikayesi gibi değil mi? Eski bir aşkın, belki de hala kalbinin derinliklerinde saklı olan bir duygunun, hala seni düşünüyor olması... Ah, ne romantik! Ama evet, bu tam da böyle. Cevapların, hala o duygusal bağların canlı olduğunu haykırıyor. Geçmişindeki biri, belki de bir zamanlar kalbinin en derin noktalarına dokunmuş olan biri, hala seni düşünüyor. Belki de bir işaret bekliyor, belki de bir umut... Kim bilir? Belki de bir mesaj, belki de bir kelime, belki de bir bakış her şeyi değiştirebilir. O yüzden kalbinin sesine kulak ver. Belki de o, seni bir yolculuğa çıkarır. Belki de o, seni geçmişe, o eski aşka götürür. Belki de o, seni yeni bir başlangıca, yeni bir hikayeye sürükler. Kim bilir? Ancak bir şey kesin: Kalbinin sesini dinlemek, her zaman doğru olanı yapmana yardımcı olur. Bu yüzden, kalbinin sesine kulak ver ve belki de bir mesaj, her şeyi değiştirir.