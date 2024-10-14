Sadece duyduğun anda bile içini bir sıcaklık kaplıyor. Bu sihirli kelime, sanki bir büyü gibi etrafını sarıyor ve seni tamamen ele geçiriyor. Adeta bir çocuğun sevdiği çikolatayı görünce gözlerinin parlaması gibi, bu kelime senin kalbinde de aynı etkiyi yaratıyor. Bir anda, midende uçuşan kelebeklerin dansını hissediyorsun. Onlar, bu tatlı kelimenin etkisiyle sanki bir bale gösterisi sergiliyorlar. Bu kelebekler, her balım dediğinde seni daha da derinlere çeken bir çekim gücüne sahip. Bu kelime, senin için sıradan bir kelime olmanın çok ötesinde. Bu kelime, seni fazlasıyla etkiliyor. Onu duyduğunda, dünyanın tüm gürültüsü bir anda sustuğunda ve sadece o kelimenin yankılandığı bir sessizlik olduğunda, işte o an sen tamamen onun büyüsüne kapılıyorsun. Balım kelimesi, senin için bir aşk şarkısı, bir özlem, bir tutku... Kısacası, senin için her şey...