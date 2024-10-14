Seni Hangi Kelime Etkiler?
Seni Hangi Kelime Etkiler?
Herkesin etkilendiği, hoşuna giden kelime farklıdır. Peki sen bu hitap şekillerinden hangisinden etkileniyorsun?
Hadi teste!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Yaşını seçer misin?
3. Şu an hayatında biri var mı?
4. Partnerinde olmasını istediğin ilk özellik ne?
5. Flört etmeyi seviyor musun?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Kendini ne zaman güvende hissediyorsun?
7. Sen etkilemesi kolay biri misin?
8. Peki seni en çok hangi kelimeyle tanımlarlar?
9. Peki sen hangisini istersin?
10. Son olarak sevgi her şeyin üstesinden gelir mi?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Seni güzelim/aslanım kelimesi etkiliyor!
Seni balım kelimesi etkiliyor!
Seni kalbim kelimesi etkiliyor!
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın