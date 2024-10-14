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Seni Hangi Kelime Etkiler?

Seni Hangi Kelime Etkiler?

İnci Döşer
İnci Döşer - Onedio Üyesi
14.10.2024 - 10:19

Herkesin etkilendiği, hoşuna giden kelime farklıdır. Peki sen bu hitap şekillerinden hangisinden etkileniyorsun? 

Hadi teste!

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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?

2. Yaşını seçer misin?

3. Şu an hayatında biri var mı?

4. Partnerinde olmasını istediğin ilk özellik ne?

5. Flört etmeyi seviyor musun?

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6. Kendini ne zaman güvende hissediyorsun?

7. Sen etkilemesi kolay biri misin?

8. Peki seni en çok hangi kelimeyle tanımlarlar?

9. Peki sen hangisini istersin?

10. Son olarak sevgi her şeyin üstesinden gelir mi?

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Seni güzelim/aslanım kelimesi etkiliyor!

Bir kelime düşün, sana söylendiğinde kalbinin ritmini değiştirecek, yüzünde hafif bir tebessüm oluşturacak ve belki de bir an için nefesini tutacak kadar etkileyici. , o kelime güzelim ya da aslanım. Bu iki kelime, senin için bir sihirli değnek etkisi yaratıyor. Birisi sana güzelim ya da aslanım dediğinde, sanki dünyanın en özel insanı senmişsin gibi hissediyorsun. Bu kelimeler, senin için bir övgüden daha fazlasını ifade ediyor. Onlar, senin değerini, önemini ve ayrıcalığını vurguluyor. Bu kelimelerin gücüne kapılıp gidiyorsun, adeta kendinden geçiyorsun. Belki de bu kelimeleri duyduğunda, içindeki o minik çocuk sevinçle havalara uçuyor. Belki de bu kelimeler, seni sevdiğini hissettiren, değerli kılan ve özel olduğunu hatırlatan birer sihirli formül. İşte bu yüzden, sana güzelim ya da aslanım dediklerinde, kalbin bir an için duruyor ve sonra daha hızlı atmaya başlıyor.

Seni balım kelimesi etkiliyor!

Sadece duyduğun anda bile içini bir sıcaklık kaplıyor. Bu sihirli kelime, sanki bir büyü gibi etrafını sarıyor ve seni tamamen ele geçiriyor. Adeta bir çocuğun sevdiği çikolatayı görünce gözlerinin parlaması gibi, bu kelime senin kalbinde de aynı etkiyi yaratıyor. Bir anda, midende uçuşan kelebeklerin dansını hissediyorsun. Onlar, bu tatlı kelimenin etkisiyle sanki bir bale gösterisi sergiliyorlar. Bu kelebekler, her balım dediğinde seni daha da derinlere çeken bir çekim gücüne sahip. Bu kelime, senin için sıradan bir kelime olmanın çok ötesinde. Bu kelime, seni fazlasıyla etkiliyor. Onu duyduğunda, dünyanın tüm gürültüsü bir anda sustuğunda ve sadece o kelimenin yankılandığı bir sessizlik olduğunda, işte o an sen tamamen onun büyüsüne kapılıyorsun. Balım kelimesi, senin için bir aşk şarkısı, bir özlem, bir tutku... Kısacası, senin için her şey...

Seni kalbim kelimesi etkiliyor!

Kalbim... Ah o kalbim! Bu kelime, senin duygusal dünyanda bir deprem yaratıyor. Bu kelimenin her kullanıldığı an, senin içinde bir volkan patlıyor ve duyguların adeta lavlar gibi akıp gidiyor. Bu kelimeyi kullanan bir kişi, senin kalbinde öyle bir iz bırakıyor ki, adeta ona karşı bir aşk meşalesi yakılıyor. Bu kelime, senin kalbini öylesine etkiliyor ki, duygusal dünyanın tam merkezine bir ok gibi saplanıyor. Ve bu ok, seni o kişiye karşı bir aşkla yanıp tutuşmaya sevk ediyor. Bu kelime, senin duygusal dünyanı öylesine sarsıyor ki, kalbin adeta bir aşk rüzgarıyla sallanıyor. Ve bu rüzgar, seni o kişiye doğru sürüklüyor. Evet, 'kalbim' kelimesi, senin duygusal dünyanda bir fırtına yaratıyor ve seni o kişiye karşı bir aşkla dolup taşıyor.

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