Seni Aslında Mutlu Eden Şey Ne?

Senin için mutluluğun kaynağı düzen ve hijyen bunu artık kabul edelim. Çünkü tertemiz bir eve adım attığında zihnin de ferahlıyor, hayatın daha kolay akıyor. Karmaşadan uzak, düzenli bir ortam senin huzur reçeten. Bu yüzden de hep ortalığı topluyorsun. Eğer bir yer dağınık veya pisse vay haline... Gerçekten de seni bu hayatta rahatlatan ve mutlu eden şey iyi temizlenmiş bir alan!