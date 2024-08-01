Sence Sevgilinle İlişkiniz Hangi Tatlı Gibi?
Sence Sevgilinle İlişkiniz Hangi Tatlı Gibi?
Bize ilişkin hakkında biraz ipucu ver, sevgilinle hangi tatlıya benzediğinizi söyleyelim! 👇
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1. Sevgilinle birlikte en çok yapmaktan hoşlandığınız aktivite nedir?
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2. Sevgilinin seni en çok etkileyen özelliği nedir?
3. İkinizin en sevdiğiniz ortak müzik türü nedir?
4. Birlikte izlemekten en çok keyif aldığınız film türü nedir?
5. Birlikte tatil planı yapsanız hangi rotayı seçersiniz?
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