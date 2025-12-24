Sen Yılbaşını Nerde Geçirmelisin?

Senin için yılbaşı kargaşadan uzak durmak pijamalarınla en sevdiğin koltuğa kıvrılmak demek! Hem zaten dışarısı soğuk, kalabalık ve gürültülü... Ne gerek var? Elbette senin ihtiyacın olan şey sıcaklık ve samimiyet ama evde olmak demek hayal gücünün sınırlarını zorlayarak dünyayı gezemeyeceğin anlamına gelmez! Yerinden bile kalkmadan seni Eyfel Kulesi'nden Londra sokaklarına, hatta uzayın derinliklerine götürecek bir yolculuğa buraya tıklayarak çıkabilirsin!