onedio
article/comments
article/share
Haberler
Onedio Özel
Sen Yılbaşını Nerde Geçirmelisin?

Sen Yılbaşını Nerde Geçirmelisin?

LEGO
LEGO - Onedio Üyesi
24.12.2025 - 20:36

Yılbaşı planları her zaman son dakikaya kalır ya da 'Bu sene evdeyiz ya.' demekle biter ama belki de içindeki parti canavarı ya da huzur arayan o bilge kişi başka bir yerlerde olmak istiyordur! Senin tarzına, zevkine ve hayallerine en uygun yılbaşı mekanını buluyoruz!

1. Yılbaşı ağacı olmadan yeni yıl ruhu biraz eksik kalır! Onu nasıl süslemeyi tercih ediyorsun?

1. Yılbaşı ağacı olmadan yeni yıl ruhu biraz eksik kalır! Onu nasıl süslemeyi tercih ediyorsun?

2. Geçtiğimiz sene yılbaşı gecesi nasıl geçmişti?

2. Geçtiğimiz sene yılbaşı gecesi nasıl geçmişti?

3. Peki önceki yılbaşından memnun kalmış mıydın?

4. Yılbaşı partilerinde sen hangi tip oluyorsun genelde?

4. Yılbaşı partilerinde sen hangi tip oluyorsun genelde?

5. Sence sana yılbaşında alınacak en güzel hediye ne olurdu?

5. Sence sana yılbaşında alınacak en güzel hediye ne olurdu?

6. Yılbaşı gecesi dışarıda nasıl bir hava olsun istersin?

6. Yılbaşı gecesi dışarıda nasıl bir hava olsun istersin?

7. Yeni yıl dileği yazacaksın diyelim. Bu listenin başına ilk neyi yazardın?

7. Yeni yıl dileği yazacaksın diyelim. Bu listenin başına ilk neyi yazardın?

8. Son olarak şunu soralım: Bakınca içini ısıtan bir yılbaşı karesi seçer misin?

Salonunun en rahat köşesinde geçirebilirsin!

Salonunun en rahat köşesinde geçirebilirsin!

Senin için yılbaşı kargaşadan uzak durmak pijamalarınla en sevdiğin koltuğa kıvrılmak demek! Hem zaten dışarısı soğuk, kalabalık ve gürültülü... Ne gerek var? Elbette senin ihtiyacın olan şey sıcaklık ve samimiyet  ama evde olmak demek hayal gücünün sınırlarını zorlayarak dünyayı gezemeyeceğin anlamına gelmez! Yerinden bile kalkmadan seni Eyfel Kulesi'nden Londra sokaklarına, hatta uzayın derinliklerine götürecek bir yolculuğa buraya tıklayarak çıkabilirsin!

Mısır'a gitmeye ne dersin? 🐪

Mısır'a gitmeye ne dersin? 🐪

Verdiğin cevaplara göre senin ruhun sıradanlığı reddediyor! Klasik bir yılbaşı partisi hiç sana göre değil. Sen tarihin, gizemin ve keşfedilmemişin peşindesin. Yeni yıla binlerce yıllık tarihin yer aldığı Mısır'da Keops Piramidi'ni seyrederken geri sayım yapmak senin tarzın! Peki bu mistik atmosferi hissetmek için illa uçağa binmek şart mı? Tarihin en büyük harikalarını kendi ellerinle buraya tıklayarak bir araya getirebilirsin!

Özgürlük Heykeli'ni izlerken yeni yıla girmelisin!

Özgürlük Heykeli'ni izlerken yeni yıla girmelisin!

Senin enerjinin verdiğin cevaplara baktığımızda New York kadar yüksek, ışığın Times Meydanı kadar parlak olduğunu gördük! Asla uyumayan bir şehirde o büyük kalabalığın coşkusuna karışmak senin kaderinde var desek abartmış olmayız. Özgürlük Heykeli'ni selamlayarak gökyüzünü aydınlatan havai fişekler altında 'Mutlu Yıllar!' diye bağırmak sana çok iyi gelecek! Bu modern rüyayı yaşamak için bavul toplamana gerek yok. O ikonik meşaleyi evinin en güzel köşesinde buraya tıklayarak yakabilirsin!

Yılbaşını Londra'da geçirmen gerektiğini sen de biliyordun!

Yılbaşını Londra'da geçirmen gerektiğini sen de biliyordun!

Senin için yılbaşı demek, o büyük geri sayım demek! Dünyada geri sayımın en yakıştığı yer Big Ben'in görkemli çanlarının çaldığı Londra sokaklarıdır. Tarih ve modern yaşamın iç içe geçtiği bu şehirde kırmızı telefon kulübelerinin yanından geçip yeni bir başlangıca adım atmalısın. Yani klasikten şaşmamalısın! Yılbaşı coşkusunu birleştiren bu manzarayı masanın üzerine kurmaya ne dersin? Hemen buraya tıkla!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
LEGO
LEGO
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın