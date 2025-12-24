Sen Yılbaşını Nerde Geçirmelisin?
Yılbaşı planları her zaman son dakikaya kalır ya da 'Bu sene evdeyiz ya.' demekle biter ama belki de içindeki parti canavarı ya da huzur arayan o bilge kişi başka bir yerlerde olmak istiyordur! Senin tarzına, zevkine ve hayallerine en uygun yılbaşı mekanını buluyoruz!
1. Yılbaşı ağacı olmadan yeni yıl ruhu biraz eksik kalır! Onu nasıl süslemeyi tercih ediyorsun?
2. Geçtiğimiz sene yılbaşı gecesi nasıl geçmişti?
3. Peki önceki yılbaşından memnun kalmış mıydın?
4. Yılbaşı partilerinde sen hangi tip oluyorsun genelde?
5. Sence sana yılbaşında alınacak en güzel hediye ne olurdu?
6. Yılbaşı gecesi dışarıda nasıl bir hava olsun istersin?
7. Yeni yıl dileği yazacaksın diyelim. Bu listenin başına ilk neyi yazardın?
8. Son olarak şunu soralım: Bakınca içini ısıtan bir yılbaşı karesi seçer misin?
Salonunun en rahat köşesinde geçirebilirsin!
Mısır'a gitmeye ne dersin? 🐪
Özgürlük Heykeli'ni izlerken yeni yıla girmelisin!
Yılbaşını Londra'da geçirmen gerektiğini sen de biliyordun!
