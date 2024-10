Sen sevgini nasıl gösteriyorsun?

Senin aşkın, yüzündeki her bir çizgide saklı. Gözlerinin içinde parıldayan ışık, dudaklarının kenarındaki o tatlı gülümseme, kaşlarının arasındaki derin çizgiler... Hepsi, sevgini anlatan sessiz ama güçlü birer dil. Sen, sevgini mimiklerinle, yüzündeki her bir ifadeyle gösteriyorsun. Bir bakışın, binlerce kelimeye bedel. Gözlerin, bir şairin kaleminden dökülen en güzel şiirler kadar anlamlı, bir ressamın tuvaline hayat veren en canlı renkler kadar etkileyici. Gözlerin, sevgini anlatan en güçlü araç. Bir bakışınla, sevgini, tutkunu, heyecanını, neşeni, hüzününü... tüm duygularını aktarıyorsun. Dudaklarında oynayan gülümseme, sevgini en saf haliyle yansıtan bir ayna. Bir gülümseme, bir kahkaha, bir çizgi... Her biri, sevginin en güzel hali. Dudaklarının kenarında beliren o tatlı gülümseme, sevgini anlatan en güzel şiir. Kaşlarının arasındaki çizgiler, sevginin derinliğini anlatan birer harita. Her bir çizgi, bir duygunun, bir anının, bir özlemin izi. Kaşlarının arasındaki derin çizgiler, sevginin en sessiz ama en güçlü ifadesi. Sen, sevgini mimiklerinle gösteriyorsun. Her bir ifaden, her bir bakışın, her bir gülümsemen, sevginin en güzel, en saf, en gerçek hali. Seninle geçirdiğim her an, sevgini anlatan en güzel hikaye. Seninle her bir bakış, her bir gülümseme, her bir çizgi... Hepsi, sevginin en güzel dilini konuşuyor.