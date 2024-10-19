Sen Sevgini Nasıl Gösteriyorsun?
Sen Sevgini Nasıl Gösteriyorsun?
Sen sevgini nasıl gösteriyorsun?
Haydi teste!
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1. Cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını da seçer misin?
3. Sevdiğin birine hediye alırken nasıl bir yaklaşım sergilersin?
4. Sevdiğin birini üzgün gördüğünde ne yaparsın?
5. İlişkinde "seni seviyorum" demek ne kadar önemlidir?
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6. Sevdiklerin için yemek yapar mısın?
7. Sevdiklerinle geçirdiğin zamanın kalitesi hakkında ne düşünüyorsun?
8. Peki bir sorun yaşadığında nasıl çözersin?
9. Sevdiğin biri için arkadaşlarını karşına alır mısın?
10. Son olarak sarılmak sana ne hissettiriyor?
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Sen sevgini mimiklerinle gösteriyorsun!
Sen sevgini temas yoluyla gösteriyorsun!
Sen sevgini sözlerinle gösteriyorsun!
Sen sevgini ilginle ve hediyelerle gösteriyorsun!
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