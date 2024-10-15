Senin Kalbin Saf mı?
Senin Kalbin Saf mı?
Senin kalbin saf mı?
Haydi testte!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Cinsiyetini seçer misin?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Yaşını da seçer misin?
3. Başkalarının mutluluğu senin için ne kadar önemli?
4. Birine sır verdiğinde bu sırrı saklar mısın?
5. İlişkilerinde bir sorun olduğunda nasıl belli edersin?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Peki neye asla tahammül edemezsin?
7. Daha önce hiç aldatılıp daha sonradan barıştığın oldu mu?
8. Son olarak bir insana kaç kere şans verilmeli?
Senin kalbin saf!
Senin kalbin saf değil!
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın