Sen Pazar Kahvaltısındaki Hangi Yiyecek Olurdun?

Sen sofranın sıcak, samimi ve vazgeçilmez lezzetlerinden birisin! Herkes seni sever ve yanlarında görmek ister. Enerjinle ortama canlılık katıyorsun ve asla sıkıcı biri değilsin. Yeniliklere açık ama geleneklerden kopmayan yapınla her zaman güven veren birisin. Hayatına giren insanlar seninle geçirdikleri zamanın kıymetini bilir ve seninle her anın tadını çıkarır. Sofraların baş tacı olmaya devam et!