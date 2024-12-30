Sen Pazar Kahvaltısındaki Hangi Yiyecek Olurdun?
Sen Pazar Kahvaltısındaki Hangi Yiyecek Olurdun?
Pazar kahvaltılarının keyfi bir başka! Peki, sen bu kahvaltı sofrasındaki hangi lezzet olurdun? Hemen teste başla ve sofranın yıldızını keşfet!
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1. Pazar günü senin için ne ifade ediyor?
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2. Kahvaltıda olmazsa olmazın nedir?
3. Bir hafta sonu planı yaparken seni hangisi çeker?
4. Sana göre kahvaltı kaçta başlar?
5. Bir lezzet seç deseler, hangisini seçersin?
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6. Arkadaş grubundaki rolün nedir?
7. Çay mı yoksa kahve mi?
8. Son olarak kendini nasıl tarif edersin?
Menemen!
Peynir Tabağı!
Bal-Kaymak!
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