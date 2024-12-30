Sen Pazar Kahvaltısındaki Hangi Yiyecek Olurdun?

Sen tam bir klasiksin! Güvenilir, sakin ve huzur dolu bir yapın var. İnsanlar seninle vakit geçirirken kendilerini güvende hissederler çünkü senin varlığın huzur verir. Tıpkı kahvaltı sofralarında olmazsa olmaz bir peynir gibi sen de çevrendeki insanların hayatında önemli bir yer tutuyorsun. Fazla dikkat çekmeden, kendini abartmadan herkesin sevgisini kazanıyorsun.