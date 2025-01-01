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Philips Çift Hazneli Airfryer'da Zeytinli Palamut Yahni ve Kıtır Ekmek Nasıl Yapılır?

etiket Philips Çift Hazneli Airfryer'da Zeytinli Palamut Yahni ve Kıtır Ekmek Nasıl Yapılır?

luna
luna - Onedio Üyesi
01.01.2025 - 19:01

Daha önce bu kadar lezzetli bir balık yemediğinize eminiz! 🤤 Hem pratik hem de aşırı lezzetli tarifin detayları için sizi aşağıya alalım.👇

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Philips Çift Hazneli Airfryer'da Zeytinli Palamut Yahni ve Kıtır Ekmek Nasıl Yapılır?

Philips Çift Hazneli Airfryer'da Zeytinli Palamut Yahni ve Kıtır Ekmek Nasıl Yapılır?

Zeytinli Palamut Yahni 

Malzemeler

  • 2 adet palamut

  • 2 adet mor soğan soğan

  • 1 su bardağı domates rendesi

  • 4-5 adet sarımsak

  • 15-20 adet yeşil zeytin

  • Tuz

  • Zeytinyağı

Hazırlanışı

1. Güveç haznesine zeytinyağını dökün. Soğan ve sarımsağı serpin. Palamutları dizin. Zeytinleri serpin. Domatesi gezdirin ve tuz serpin. 

2. Philips Çift Hazneli Airfryer'ın balık ayarında pişirin.

Yağlı Kıtır Ekmek

Malzemeler

  • 2 YK tereyağı

  • 2 diş sarımsak

  • 2-3 dilim ekmek

  • 1 tutam maydanoz

Hazırlanışı

1. Tereyağını sarımsak ve maydanoz ile karıştırın. Ekmeklerin üzerine sürün. Kıtır olana kadar Philips Çift Hazneli Airfryer'ın hamurişi ayarında kızartın.

Afiyet olsun!

Bu tarifin ayrıntılarını adım adım görmek isterseniz videomuzu izleyebilirsiniz 👇

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