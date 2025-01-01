Philips Çift Hazneli Airfryer'da Zeytinli Palamut Yahni ve Kıtır Ekmek Nasıl Yapılır?
Philips Çift Hazneli Airfryer'da Zeytinli Palamut Yahni ve Kıtır Ekmek Nasıl Yapılır?
Daha önce bu kadar lezzetli bir balık yemediğinize eminiz! 🤤 Hem pratik hem de aşırı lezzetli tarifin detayları için sizi aşağıya alalım.👇
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Philips Çift Hazneli Airfryer'da Zeytinli Palamut Yahni ve Kıtır Ekmek Nasıl Yapılır?
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