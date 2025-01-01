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Philips Çift Hazneli Airfryer'da Spagetti Kabak Salatalı Baharatlı Tavuk Nasıl Yapılır?

etiket Philips Çift Hazneli Airfryer'da Spagetti Kabak Salatalı Baharatlı Tavuk Nasıl Yapılır?

luna
luna - Onedio Üyesi
01.01.2025 - 19:31

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Philips Çift Hazneli Airfryer'da Spagetti Kabak Salatalı Baharatlı Tavuk Nasıl Yapılır?

Philips Çift Hazneli Airfryer'da Spagetti Kabak Salatalı Baharatlı Tavuk Nasıl Yapılır?

Spagetti Kabak için;

Malzemeler

  • 1 adet spagetti kabak

  • 2 diş sarımsak

  • Tuz

  • Karabiber

  • 1 YK zeytinyağı

Hazırlanışı

1. Kabağı ikiye kesin. Tuz, karabiber ve zeytinyağını karıştırın. Kabakların içine sürün. Sarımsağı da kabuklu koyun. 

2. Philips Çift Hazneli Airfryer'ın sebze ayarında pişirin. Pişen kabakları çatalla kazıyın. Sarımsakla karıştırın ve servis edin.

Tavuk için;

  • 2 adet tavuk göğsü

  • 1 YK karışık salça

  • 3 TK yoğurt

  • 2 diş sarımsak

  • 1 tutam maydanoz

  • 1/2 ÇK kimyon

  • 1/2 ÇK kırmızı toz biber

  • 1/4 ÇK tuz

  • 2 YK zeytinyağı

Hazırlanışı

1. Tavuğu enlemesine kesin. Sos için gerekli malzemeleri karıştırın ve tavukları kaplayın. Philips Çift Hazneli Airfryer'ın tavuk ayarında tavukları pişirin.

Afiyet olsun!

Bu tarifin ayrıntılarını adım adım görmek isterseniz videomuzu izleyebilirsiniz 👇

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