onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Yemek
Yemek Masasına Renk Katıp Misafirlerinizi Büyüleyecek 10 Yaratıcı Sunum Fikri

etiket Yemek Masasına Renk Katıp Misafirlerinizi Büyüleyecek 10 Yaratıcı Sunum Fikri

pondsjournal
pondsjournal - Onedio Üyesi
01.01.2025 - 19:01

Yemek masanızı renkli bir hale getirmek ve misafirlerinizi büyülemek için sofranızda yapacağınız birkaç değişiklikle kolayca halledebilirsiniz. Bu yaratıcı sunum fikirleri hem iştahınızı kabartacak hem de herkes sofranıza hayran kalacak. Bakalım bu fikirler nelermiş?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Sunum yaparken seçeceğiniz tabak belirleyicidir.

Mutfakta saatlerce vakit geçirdikten sonra ortaya çıkardığınız lezzetleri yemekleri misafirlere servis edeceğiniz ve yemeğinizi bin kat daha lezzetli gösterecek şey tabak seçimidir. Yaptığınız yemekle aynı renk bir tabak seçimi, yemeğin arka planda kalmasına neden olabilir. Yemek sosluysa biraz daha çukur bir tabak seçmek gibi detaylar daha zarif gösterir.

2. Masanız sayesinde bir ambiyans yaratın.

Yemekler kadar masanın her detayı da sunum için oldukça önemlidir. Masanın süslenmesinde mumlar, çiçekler, masa örtüsü, güzel bir servis takımı rol oynar. Bu şekilde şık bir masa hazırlamak, misafirlerinizin kendini daha özel hissetmesini de sağlar.

3. Renkli tabaklar hazırlayın.

Renk, özellikle akşam yemeklerinde sofraya bir görsel şölen katar. Bu renkleri isterseniz tabağın içindeki malzemelerden isterseniz de renkli bir tabak seçerek sağlayabilirsiniz. Renkleri her zaman kullanmaya dikkat edin.

4. Bir yemeği büyüleyici kılan sunulma şeklidir.

Yemeklerin de kendine has bir estetikliği vardır ve bunu doğru kullandığınızda ortaya inanılmaz güzel lezzetler ortaya çıkar. Farklı renkler ve dokuların birlikte bir uyum yaratmasına dikkat edin. Yemeğin kenarlarını kullanarak bir çerçeve oluşturabilirsiniz. Ya da yemeğin yanına uygun yeşillik, meyve dilimleri, soslar gibi dekoratif unsurlarla süsleyin.

5. Sunumunuz temiz ve düzenli olsun.

Yemeği tabağa tıka basa doldurmak yerine porsiyonları daha az tutmak tabağın daha temiz ve düzenli görünmesini sağlar. Çok dolu bir tabağın bozulmama ihtimali de neredeyse olmaz. Bu riske girmek yerine yemeklerin dağılmasını önlemek için uygun bir porsiyonda sunum yapın.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Tabii dağınık tabağın da kendine has bir estetiği olduğunu söyleyebiliriz.

Bir sunum tekniği olarak dağınık yerleştirme, yemeklere daha doğal ve rustik bir görünüm vermek için yapılır. Mesela salatayı tabağa tepeleyerek dökmek tabağa bu görüntüyü vermenize yardımcı olur. Tabağının her tarafı dolu dolu olsun diyenler için oldukça yararlı bir sunum tekniği!

7. Ana yemeğin etrafına süsleme yapmak yemeği başka bir evreye taşır.

Ana yemeğinizin hiçbir ekstra olayı yoksa ama yine de tabağınızın şık olmasını istiyorsanız ana yemeğin etrafına yapacağınız her süsleme yemeği daha ilgi çekici kılar. Ana yemeğinizle uyumlu sosu, yemeğinizin etrafına yuvarlak şeklinde servis edin. Üstüne sos, garnitür, çeşitli otlar ekleyin.

8. Sofranızla uyumlu bir desende peçete seçebilirsiniz.

Yemeğinizin belirli bir teması varsa bu temaya uygun peçetelikler seçebilirsiniz. Örneğin ana yemeğiniz balık ise, deniz kabuğu desenli peçetelikler sofranızla oldukça uyumlu olur. Üstelik bu sunum tarzı, misafirlerinizi oldukça düşündüğünüz anlamına gelir ve herkes yaratıcılığınıza hayran kalır.

9. Kat kat yemekler iştah açıcı olabiliyor!

Yemeklerinizi sunarken tıpkı bir mimar gibi kat çıkmak yemeğinizi inanılmaz lezzetli yapabiliyor. Ayrıca bu kat kat sunumlar görsel bir derinlik oluşturmak için de harika bir seçimdir. Örneğin, bir kat tavuk, bir kat marul, bir kat avokado gibi katmanlar oluşturarak yemeğinizi daha yoğun lezzetli yiyebilirsiniz.

10. Sofranızla uyumlu yaratıcı soslar işi eğlenceli hale getirir.

Hazırladığınız çeşitli sosları yaratıcı kaplarda sunarak yemeğinizi daha eğlenceli şekilde sunabilirsiniz. Bu sosları sunmak için fırınlanmış ekmek kaseleri, sebzelerden yapacağınız değişik kaplar kullanarak yenilebilir dekoratif bir sunumunuz olabilir.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
pondsjournal
pondsjournal
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın