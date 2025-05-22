Sen Onu mu Özlüyorsun Onunla Yaşadıklarını mı?

Bir yabancı gibi değil, tamamen tanıdık bir yüz, ama yine de ulaşılmaz biri... Kalbindeki o boşluk, sadece bir kişiye ait değil, aynı zamanda geçmiş zamanlara da. Özleminin nereye yöneldiği belirsiz; belki ona, belki geçmişteki 'biz' haline... Ama bu özlem, belirsizliğine rağmen, son derece gerçek ve canlı. Bazen, belki de en beklenmedik anlarda, onu arıyorsun. Belki bir kalabalıkta, belki de bir fotoğrafta, belki de bir şarkıda... Ama aradığın sadece onun yüzü, onun sesi değil. Aradığın, bir zamanlar birlikte oluşturduğunuz o 'biz' hali. O hali, o anıları, o duyguları özlüyorsun. Bu özlem, belki de bir kişiye, belki de bir zaman dilimine ait. Ama bu özlem, belirsizliğine rağmen, son derece gerçek ve canlı. Sana ait bir özlem bu, sadece senin anlayabileceğin, sadece senin hissedebileceğin bir özlem. Ve belki de bu özlem, seni sen yapan en önemli şeylerden biri...