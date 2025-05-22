Sen Onu mu Özlüyorsun Onunla Yaşadıklarını mı?
Bazen birini özlediğini sanırsın ama aslında sadece onunla geçirdiğin güzel anların, kahkahaların, alışkanlıkların peşindesindir. Peki sen gerçekten o kişiyi mi özlüyorsun yoksa onunla yaşadığın şeyleri mi? Hafızanda yankılananlar kim, ne, ya da sadece o eski sıcaklık mı?
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını seçer misin?
3. En çok neyi düşünüyorsun?
4. Eski fotoğraflara baktığında ne hissediyorsun?
5. Onunla tekrar olur mu?
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6. Rüyanda onu görsen ne yaparsın?
7. Ayrıldıktan sonra ilk düşündüğün şey neydi?
8. Onunla en mutlu olduğun anlar nelerdi?Onunla en mutlu olduğun anlar nelerdi?
9. Şu an biri sana ilgi gösterse ne yaparsın?
10. Peki kim ayrıldı?
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Sen onu özlüyorsun!
Sen hem onu hem de yaşadıklarını özlüyorsun!
Sen yaşadıklarınızı özlüyorsun!
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