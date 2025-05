Kalbinin derinliklerinden yükselen o tatlı hüzün, aslında onu değil, onunla birlikte yaşadığın o eşsiz anıları özlediğinin farkına varmanla başlar. Onunla paylaştığın her an, her duygu, her düşünce, senin için paha biçilemez bir değere dönüşmüştü. Onunla geçirdiğin zaman, hayatının en değerli parçalarından biri haline gelmişti. O kişi, belki de hayatının bir parçasıydı, belki de sadece bir araçtı. Ama asıl önemli olan, onunla birlikte yaşadığın duygulardı. Onunla birlikte geçirdiğin her an, her duygu, her düşünce, senin için paha biçilemez bir değere dönüşmüştü. Onunla birlikte geçirdiğin zaman, hayatının en değerli parçalarından biri haline gelmişti. Ve şimdi, belki de onu değil, ama onunla birlikte yaşadığın o anıları özlüyorsun. Aslında kalbini değil, hafızanı özlüyorsun. Onunla birlikte geçirdiğin o anıları, o duyguları, o düşünceleri özlüyorsun. Onunla birlikte geçirdiğin o zamanı, o değerli zamanı özlüyorsun. Bu yüzden, belki de asıl özlediğin şey, onunla birlikte yaşadığın o anılar, o duygular, o düşünceler. Belki de asıl özlediğin şey, onunla birlikte geçirdiğin o zaman. Belki de asıl özlediğin şey, onunla birlikte yaşadığın o anılar, o duygular, o düşünceler. Belki de asıl özlediğin şey, onunla birlikte geçirdiğin o zaman.