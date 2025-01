Sen Ne Kadar Planlısın?

Senin için bu hayattaki her şey planlamalı ve hatta planlanmayan şey de hayata geçirilmemeli. Sen planlarına çok sadık kalan birisin. Senin hayatında “plansız” diye bir kelimenin yeri yok. Her şeyin zamanını, yerini ve düzenini biliyor, hallediyorsun. Bu sayede de her detayı kontrol altında tutabiliyorsun. Sana gerçekten de hayran kaldık!