Biz senin karakterini çözdük, sen tam bir doğaçlama ustasısın. Senin için bu hayatta hiçbir şey canını sıkacak kadar önemli değil, her şey bekleyebilir. Çünkü sen planlar yaparak anın büyüsünü kaçırmayı sevmiyorsun. Her şey akışta ilerlerken sen de anın tadını çıkarmak istiyorsun. Her şey bazen çok karmaşıklaşıyor evet ama bu da seni yansıtan bir parça!