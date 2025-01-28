Sen Ne Kadar Planlısın?
Sen Ne Kadar Planlısın?
Temizlik ve ev rutinlerimiz bizim ne kadar planlı bir insan olduğumuzun da kanıtı niteliğindedir. E o halde bu testi çöz, bakalım sen günlük hayatında ne kadar planlı bir insanmışsın!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. İlk olarak sabah kalkar kalkmaz ne yaptığını öğrenelim!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Bulaşık işine ne zaman girişirsin?
3. Belirli temizlik günlerin var mı?
4. Peki ya dolap düzenin nasıl?
5. Alışverişe gideceğin zaman liste yapar mısın?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. 30 dakika içinde evine misafir gelecek. Ne yaparsın?
7. Ne giyeceğini bir gün önceden belirler misin?
8. Son olarak, haftalık yemek planı yapar mısın?
Senin gibisini daha önce görmedik!
Sen oldukça dengeli birisin!
Birisi doğaçlama mı dedi?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorum Yazın