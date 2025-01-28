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Sen Ne Kadar Planlısın?

etiket Sen Ne Kadar Planlısın?

Radlands
Radlands - Onedio Üyesi
28.01.2025 - 11:01

Temizlik ve ev rutinlerimiz bizim ne kadar planlı bir insan olduğumuzun da kanıtı niteliğindedir. E o halde bu testi çöz, bakalım sen günlük hayatında ne kadar planlı bir insanmışsın!

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1. İlk olarak sabah kalkar kalkmaz ne yaptığını öğrenelim!

2. Bulaşık işine ne zaman girişirsin?

3. Belirli temizlik günlerin var mı?

4. Peki ya dolap düzenin nasıl?

5. Alışverişe gideceğin zaman liste yapar mısın?

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6. 30 dakika içinde evine misafir gelecek. Ne yaparsın?

7. Ne giyeceğini bir gün önceden belirler misin?

8. Son olarak, haftalık yemek planı yapar mısın?

Senin gibisini daha önce görmedik!

Senin için bu hayattaki her şey planlamalı ve hatta planlanmayan şey de hayata geçirilmemeli. Sen planlarına çok sadık kalan birisin. Senin hayatında “plansız” diye bir kelimenin yeri yok. Her şeyin zamanını, yerini ve düzenini biliyor, hallediyorsun. Bu sayede de her detayı kontrol altında tutabiliyorsun. Sana gerçekten de hayran kaldık!

Sen oldukça dengeli birisin!

Bazı insanlar çok düzenlidir, asla o düzeni bozamazlar. Bazı insanlar ise çok spontane yaşarlar, asla plan yapamazlar. Sen ise bu ikisinin tam ortasındasın. Yeri geldiğinde çok iyi bir şekilde planlama yapıyorsun, yeri geldiğinde de her şeyi akışa bırakıp anın tadını çıkarıyorsun. Yani anlayacağın planlı olmayı sevsen bile bunu kendini sıkacak şekilde yapmıyorsun.

Birisi doğaçlama mı dedi?

Biz senin karakterini çözdük, sen tam bir doğaçlama ustasısın. Senin için bu hayatta hiçbir şey canını sıkacak kadar önemli değil, her şey bekleyebilir. Çünkü sen planlar yaparak anın büyüsünü kaçırmayı sevmiyorsun. Her şey akışta ilerlerken sen de anın tadını çıkarmak istiyorsun. Her şey bazen çok karmaşıklaşıyor evet ama bu da seni yansıtan bir parça!

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Radlands
Radlands
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