Bu Haftaya Damgasını Vuran Yabancı Magazin Olayları
Bu Haftaya Damgasını Vuran Yabancı Magazin Olayları
'Güncel yabancı magazin haberleri neler? Bu hafta magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...👇
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InTouch dergisinin Ağustos ayı kapağında yer alan Jennifer Aniston ve Barack Obama hakkında şok bir iddia gün yüzüne çıktı. Michelle Obama'nın ihanete uğradığı hakkında çıkan haberlerin ardından ortaya atılan ilişki iddiası magazin gündemine bomba gibi oturdu! Obama çifti evliliğin bittiğine dair haberler hakkında henüz bir yorum yapmazken ünlü oyuncunun dahil olduğu iddialar kafaları bir hayli karıştırdı. Gelin detaylara birlikte bakalım.
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Kariyerini gözler önünde büyüten isimlerden biri olan Justin Bieber dünyanın en çok tanınan sanatçılarından biri olmayı başarmış ve yıllar içinde adından bahsettirmeye devam etmişti. Son zamanlarda gündemde adını daha sık duyduğumuz isim aile hayatındaki çalkantılarla konuşuluyordu. 2018 senesinde evlendiği Hailey Bieber'la geçtiğimiz sene oğullarını kucağına alan şarkıcının ilişkisinin bittiği iddia edilmeye başlanmıştı. Birbirlerini takipten çıkan ikili dedikoduları körüklemişti. Hakkında çıkan haberlerin ardından kameralara yakalanan Justin Bieber'ın son hali korkuttu.
Ünlü rapçi ASAP Rocky’nin silahlı saldırı davasındaki duruşmasından mahkeme ressamı tarafından çizilen Rihanna’nın görüntüsü gündem oldu. Rihanna iki çocuğunun babası olan sevgilisi ASAP Rocky’ye destek olmak için mahkeme salonunda yer aldı. 36 yaşındaki Rocky, suçunu kabul etmesi karşılığında 7 yıl ertelenmiş hapis, 3 yıl denetimli serbestlik ve 180 gün hapis cezasını reddetti. Mahkemede savcılar ünlü rapçiyi eski arkadaşına karşı planlı bir saldırı düzenlemekle suçladı. Eğer hüküm giyerse 24 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilir.
Başkan Donald Trump, ikinci dönemi için göreve başlamasının ilk gününde göç ve sınır güvenliğine yönelik bir dizi icraat açıkladı. ''Sağduyulu göçmenlik politikaları” olarak adlandırılan emirleri imzalayan Trump'ın yapacakları arasında ABD'nin güney sınırında ulusal acil durum ilan edilmesi, silahlı kuvvetlerin konuşlandırılması, sınır duvarı inşaatının tamamlanması, sığınma ve doğuştan vatandaşlık hakkının sona erdirilmesi yer alıyordu. Hollywood'un ünlü yüzlerinden Selena Gomez, Trump'ın bu icraatları karşısında Meksikalı sığınmacılar için göz yaşlarını dökerken ne kadar üzüldüğünü dile getirdi.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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