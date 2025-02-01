1 Şubat'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
1 Şubat'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
'Son dakika magazin haberleri neler? Bugün yine magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...👇
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Bir süredir gündeme tarzı ve muhteşem sesiyle gelen Gökhan Türkmen gözlerden uzak bir hayat yaşamayı tercih eden isimlerden biri. Adından kaos dolu olaylarla bahsettirmek yerine kariyeriyle bahsettiren isim yorumlarını da genellikle müzik dünyasında tutmayı seçiyor. Ünlü isim Berfu Yenenler'in YouTube'da yayınlanan programına konuk oldu. Mert Demir ve Oğuzhan Koç arasında bir seçim yapması söylenen Türkmen'in "Emek hırsızı" sözleri ise olay yarattı! Gelin detaylara birlikte bakalım!
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Ünlü isimlerin menajeri Ayşe Barım hakkında ortaya atılan iddiaların ardından ifade için çağırılmıştı. Ardından ünlü menajer Gezi Parkı eylemlerinin organizatörlerinden olduğu iddiasıyla tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Şirketine bağlı Halit Ergenç Rıza Kocaoğlu, Bergüzar Korel gibi isimler de ifade vermişti. Posta'nın haberine göre, oyuncu Cansu Dere'nin ‘Hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs’ suçlamasıyla tutuklanan Ayşe Barım’ın şirketinden suçlamaların ardından ayrıldığı iddia edildi. Fakat ortaya çıkan haberlere göre, oyuncunun ID İletişim'le yollarını bir sene önce ayırdığı öğrenilirken kendisinin şu anda OnTalent Menajerlik ile çalıştığı kesinlik kazandı.
Geçtiğimiz saatlerde Posta'nın haberine göre Cansu Dere'nin menajer Ayşe Barım'ın şirketinden kendisinin tutuklanmasının ardından ayrıldığı iddia edilmişti. İddiaların ardından oyuncunun son bir senedir OnTalent Menajerlik ile çalıştığı kesinlik kazanmış ve iddialar yalanlanmıştı. Haberlerin alıp başını gitmesinin ardından Cansu Dere de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yaklaşık bir senedir OnTalent Menajerlik ile çalıştığını ve 2024'ün Mart ayında ID İletişim ile yollarını ayırdığını açıkladı.
İbrahim Selim’le Bu Gece programına konuk olan Gülşen yaptığı açıklamalarla adından bahsettirdi. Favori albümünden tutun da temizlik takıntısına kadar birçok konu hakkında konuşan şarkıcının açıklamaları sosyal medya gündemine oturdu. Sahnede bambaşka biri olarak izlediğimiz Gülşen daha önce yaptığı "Temizlik hastasıyım" açıklamalarına açıklık getirdi! Gelin detaylara birlikte bakalım...
Bir süredir sağlık sorunları yaşayan oyuncu, seslendirmen ve tiyatrocu Sezai Altekin geçtiğimiz gün hayatını kaybetti. 79 yaşında hayata veda eden ismin acı haberini Nedim Saban duyurdu. Bugün Bodrum'da toprağa verilen usta sanatçının cenazesine sanat camiasından az sayıda isim katıldı. Detaylar 👇
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YouTube'da yayınlanan Hakan Gence ile Sıkı Muhabbet'in bu haftaki konuğu Deniz Seki oldu. Hayatına dair samimi açıklamalarda bulunan Deniz Seki çocuk sahibi olmak istememesinin ardındaki nedeni anlattı. Hayvanlara olan sevgisini dile getiren şarkıcı bu kararından da pişmanlık duymadığını itiraf etti. Gelin detaylara birlikte bakalım...
Pop müziğin sevilen isimlerinden biri olan Demet Akalın, paylaşımları ve olay sözleri ile magazin dünyasında küçümsenemez bir yere sahip. Gündemdeki olaylara bakış açısıyla sık sık konuştuğumuz Akalın yaptığı yorumlarla adından bahsettirmeyi seven sanatçılarımızdan. Dolayısıyla kendisini daha çok karıştığı kaos dolu olaylarla görüyoruz. Fakat bu sefer konu başka... Akalın eşi Okan Kurt'un geçirdiği talihsiz kaza ile gündeme geldi. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yaşananları anlatan şarkıcı ne demiş gelin birlikte bakalım...
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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