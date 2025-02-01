"Pişman Değilim" Deniz Seki'nin Çocuk Sahibi Olmak İstememesinin Ardındaki Neden Bakın Neymiş!
"Pişman Değilim" Deniz Seki'nin Çocuk Sahibi Olmak İstememesinin Ardındaki Neden Bakın Neymiş!
YouTube'da yayınlanan Hakan Gence ile Sıkı Muhabbet'in bu haftaki konuğu Deniz Seki oldu. Hayatına dair samimi açıklamalarda bulunan Deniz Seki çocuk sahibi olmak istememesinin ardındaki nedeni anlattı. Hayvanlara olan sevgisini dile getiren şarkıcı bu kararından da pişmanlık duymadığını itiraf etti. Gelin detaylara birlikte bakalım...
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Kenan Doğulu, İzel, Yaşar, Emel Müftüoğlu, Ege, Ferda Anıl Yarkın ve Zuhal Olcay gibi isimlere yaptığı vokalistlikle adını duyuran ardından da müzik sektörüne büyük bir giriş yapan Deniz Seki manşetlerde zaman zaman gördüğümüz şarkıcılardan biri.
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Geçtiğimiz yıllarda gündeme bambaşka konularla düşen Seki son olarak Hülya Avşar'ın programında yaşananlarla sosyal medyaya damga vurmuştu.
Deniz Seki'ye ısrarla cezaevi günlerini soran Avşar'ın ısrarları sonucu şarkıcının verdiği tepkiler gündem olmuştu.
Avşar, "Cezaevine ilk girdiğin gün ne hissettin? O çok fena bir şey gibi geliyor bana" diye sorunca Deniz Seki'den "Öldüm dedim ya. Bitti yani. Ama yeniden dirildim. Ben aslında yaşarken öldüm ama dirildim" yanıtını almıştı.
Deniz Seki bu sefer de YouTube'da yayınlanan 'Hakan Gence ile Sıkı Muhabbet'e konuk oldu. Yine açıklamalarıyla adından bahsettiren isim neden çocuk sahibi olmak istemediğini anlattı!
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"Evlat sahibi olamadım, bu benim tercihimdi, istesem anne olurdum. Ben onu seçmedim, ben "haycan" sahibiyim, hayvan demeye kıyamıyorum onlara..." ifadelerini kullanan Seki'ye "Çocuk sahibi olmayı neden istemedin?" sorusu yöneltildi.
"Bu dünyaya çocuk getirmek istemedim." açıklamasında bulunan isim "Çünkü ben yeteri kadar zorlandım, örselendim... Pişman da değilim" şeklinde sözlerini noktaladı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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