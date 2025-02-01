Usta Sanatçı Sezai Altekin Son Yolculuğuna Uğurlanırken Cenazeye Katılımın Azlığı Dikkatlerden Kaçmadı!
Usta Sanatçı Sezai Altekin Son Yolculuğuna Uğurlanırken Cenazeye Katılımın Azlığı Dikkatlerden Kaçmadı!
Bir süredir sağlık sorunları yaşayan oyuncu, seslendirmen ve tiyatrocu Sezai Altekin geçtiğimiz gün hayatını kaybetti. 79 yaşında hayata veda eden ismin acı haberini Nedim Saban duyurdu. Bugün Bodrum'da toprağa verilen usta sanatçının cenazesine sanat camiasından az sayıda isim katıldı. Detaylar 👇
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Kariyeri boyunca birçok tiyatro oyunu, dizi ve sinema filminde unutulmaz performanslara imza atan Sezai Altekin geçtiğimiz gün hayatını kaybetti.
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İstanbul Şehir Tiyatrosu’nun usta isimlerinden olan Altekin'in 79 yaşında hayata gözlerini yummasının ardından meslektaşları yaptıkları paylaşımlarla üzüntülerini dile getirmişti.
Çizgi film karakterleri "Şirin Baba", "Bugs Bunny" ve "Barni Moloztaş"ı seslendirerek birçoğumuzun çocukluğuna dokunan, 50 tiyatro oyunu, 6 film ve 20’ye yakın da dizide rol alan isim son yolculuğuna uğurlandı.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşamını sürdüren Altekin, Bodrum Gündoğan'da son yolculuğuna uğurlandı.
Cenazeye Altekin’in eşi Melek Altekin, kızı Duygu Altekin, Muğla İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüseyin Toprak, oyuncu Tarık Papuççuoğlu ve yakınları katılım gösterirken sanat camiasının katılımının azlığı dikkatlerden kaçmadı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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