Demet Akalın Eşi Okan Kurt'un Kendisi Sahnedeyken Talihsiz Bir Kaza Geçirdiğini Duyurdu!

Pop müziğin sevilen isimlerinden biri olan Demet Akalın, paylaşımları ve olay sözleri ile magazin dünyasında küçümsenemez bir yere sahip. Gündemdeki olaylara bakış açısıyla sık sık konuştuğumuz Akalın yaptığı yorumlarla adından bahsettirmeyi seven sanatçılarımızdan. Dolayısıyla kendisini daha çok karıştığı kaos dolu olaylarla görüyoruz.

Fakat bu sefer konu başka... Akalın eşi Okan Kurt'un geçirdiği talihsiz kaza ile gündeme geldi. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yaşananları anlatan şarkıcı ne demiş gelin birlikte bakalım...