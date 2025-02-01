Demet Akalın Eşi Okan Kurt'un Kendisi Sahnedeyken Talihsiz Bir Kaza Geçirdiğini Duyurdu!
Demet Akalın Eşi Okan Kurt'un Kendisi Sahnedeyken Talihsiz Bir Kaza Geçirdiğini Duyurdu!
Pop müziğin sevilen isimlerinden biri olan Demet Akalın, paylaşımları ve olay sözleri ile magazin dünyasında küçümsenemez bir yere sahip. Gündemdeki olaylara bakış açısıyla sık sık konuştuğumuz Akalın yaptığı yorumlarla adından bahsettirmeyi seven sanatçılarımızdan. Dolayısıyla kendisini daha çok karıştığı kaos dolu olaylarla görüyoruz.
Fakat bu sefer konu başka... Akalın eşi Okan Kurt'un geçirdiği talihsiz kaza ile gündeme geldi. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yaşananları anlatan şarkıcı ne demiş gelin birlikte bakalım...
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İlginç açıklamaları ve sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettiren ünlü şarkıcı Demet Akalın magazin manşetlerinin sevilen isimlerinden biri.
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2012 senesinde dünyaevine girdiği, kızı Hira'nın babası ve hayat arkadaşı Okan Kurt ile boşanmanın ardından birlikteliğini sürdürme kararı alan Akalın'ı şimdilerde özel hayatından çok karıştığı olaylarla duyuyoruz.
Fakat bu sefer konu başka... Demet Akalın bu sefer eşi Okan Kurt'un geçirdiği talihsiz kazayla gündeme geldi!
Demet Akalın geçtiğimiz gece konser verdiği sırada Okan Kurt'un karanlıkta cama çarptığını, elinde ve bacağında kesikler olduğunu duyurdu.
Ünlü isim sosyal medya hesabından eşinin talihsiz bir kaza geçirdiğini "Gece ben sahnedeyken Okan Bey dışarıdan içeri girerken karanlıkta çift cama giriyor. Elinde mühim bir kesik var gece bacaklara da dikiş atılmış. Aklım çıktı, Allah korudu" şeklinde paylaştı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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