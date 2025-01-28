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Ev Temizliğinde Asla “Kullanılmaması” Gereken 10 Şey

etiket Ev Temizliğinde Asla “Kullanılmaması” Gereken 10 Şey

İrem Coşkun
İrem Coşkun - Onedio Üyesi
28.01.2025 - 12:31

Temizlik yaparken yanlış ürün kullanmak, bazı durumlarda en büyük düşmanınız olabilir. Ev temizliğinizi yaparken sağlığınız için her zaman en iyisini tercih ettiğinizden emin olmalısınız. İşte, sizin için hazırladığımız, hem temizlik rutininizi hem de sağlığınızı koruyacak öneriler! 👇

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1. Çamaşır suyunu başka kimyasallarla karıştırmayın!

Evet, güçlü temizlik istiyorsunuz ama eğer çamaşır suyunu amonyak benzeri kimyasallarla karıştırırsanız evinizde, bir kimya laboratuvarı kazası meydana gelebilir. Çamaşır suyu, örneğin amonyak bir araya geldiğinde zehirli gazlar ortaya çıkar. Böyle bir durumda, nefes alamayıp evden kaçmayı tercih edebilirsiniz!

2. Aşırı sert süngerler kullanmayın!

“Ne kadar sert, o kadar iyi!” diye düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Sert süngerler, cam yüzeyleri ve hassas malzemeleri çizebilir. Eşyalarınız vintage görünsün istemiyorsanız daha yumuşak seçenekler tercih etmelisiniz.

3. Parfümlü temizlik maddelerinden uzak durun!

Mis gibi kokan temizlik ürünleri kulağa hoş geliyor ama bu ürünler genellikle kimyasal dolu! Solunum yollarınıza zarar verebilir ve alerjik reaksiyonlara yol açabilir. Mis kokulu evi doğal yöntemlerle de yaratabilirsiniz. Örneğin limon ve sirke kullanarak hazırladığınız bir karışım da istediğiniz sonucu verebilir.

4. Tuz ruhunu evinizden uzak tutun!

Tuz ruhu, en inatçı lekeleri bile söker ama aynı zamanda sağlığınızı da söküp atabilir! Bu kimyasalı solumak ve cilde temas ettirmek ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Bunun yerine daha doğal temizlik maddelerine yönelmelisiniz.

5. Bulaşık deterjanını her yerde kullanmayın!

Bulaşık deterjanı mutfağın vazgeçilmez ürünü olabilir ama parke ya da cam gibi yüzeylerde iz bırakır. Her ürünün bir görev alanı var, bulaşık deterjanı da yalnızca bulaşıklarda kullanılmalı!

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6. Sıcak suyla leke temizlemeye çalışmayın!

“Ne kadar sıcak, o kadar temiz” mantığı leke çıkarırken işlemeyebilir. Özellikle protein bazlı lekelerde (kan, süt gibi) sıcak su lekeyi sabitleyebilir. Karbonat kullanarak, Ilık veya soğuk suyla temizlemeye çalışabilirsiniz.

7. Kağıt havlu kullanımını abartmayın!

Kağıt havlular, temizlikte hızlı çözüm sunabilir ama çevreye zararı büyük! Ayrıca bazı yüzeylerde iz bırakabilir. Yerine mikrofiber bezler kullanarak hem çevreyi koruyabilir hem de daha iyi temizlik yapabilirsiniz.

8. Eski ve aşınmış temizlik malzemelerini kullanmayı bırakın!

Yıpranmış süpürge, aşınmış paspas ya da dağılan süngerlerle temizlik yapmaya çalışmak, detaylı temizlik yaparken sizi yarı yolda bırakabilir. Daha etkili temizlik için malzemelerinizi düzenli olarak yenilemelisiniz.

9. Halı temizliği için ağır kimyasallar kullanmayın!

Halılarınıza zarar veren ağır kimyasallar sadece lekeleri değil, halının dokusunu da yok eder! Doğal ürünlerle halılarınızı koruyarak daha uzun ömürlü olmalarını sağlayabilirsiniz.

10. Aynı bezi tüm yüzeylerde kullanmayın!

Mutfak tezgahında kullandığınız bezi banyoda da kullanıyorsanız geçmiş olsun! Bu alışkanlık, bakteri transferine davetiye çıkarır. Her alan için ayrı bez kullanmak hijyen için şart!

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İrem Coşkun
İrem Coşkun
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