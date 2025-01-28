Ev Temizliğinde Asla “Kullanılmaması” Gereken 10 Şey
Ev Temizliğinde Asla “Kullanılmaması” Gereken 10 Şey
Temizlik yaparken yanlış ürün kullanmak, bazı durumlarda en büyük düşmanınız olabilir. Ev temizliğinizi yaparken sağlığınız için her zaman en iyisini tercih ettiğinizden emin olmalısınız. İşte, sizin için hazırladığımız, hem temizlik rutininizi hem de sağlığınızı koruyacak öneriler! 👇
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1. Çamaşır suyunu başka kimyasallarla karıştırmayın!
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2. Aşırı sert süngerler kullanmayın!
3. Parfümlü temizlik maddelerinden uzak durun!
4. Tuz ruhunu evinizden uzak tutun!
5. Bulaşık deterjanını her yerde kullanmayın!
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6. Sıcak suyla leke temizlemeye çalışmayın!
7. Kağıt havlu kullanımını abartmayın!
8. Eski ve aşınmış temizlik malzemelerini kullanmayı bırakın!
9. Halı temizliği için ağır kimyasallar kullanmayın!
10. Aynı bezi tüm yüzeylerde kullanmayın!
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