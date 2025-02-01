İstanbul’a Kar Geliyor! AKOM ve Valilik'ten Beklenen Tarih Açıklaması Geldi

İstanbul’da son bir haftadır adeta yazdan kalma günler yaşanıyor. Şubat ayında bu sıcak günlerin tadını 3 Şubat Pazartesi gününe kadar çıkarın çünkü yeni haftada adeta donacağız!

AKOM ve İstanbul Valiliği, yeni hafta için megakente dondurucu soğuk uyarısı yaptı. AKOM’un uyarısına göre İstanbul’da sıcaklık 10 derece birden düşecek ve Çarşamba gününden itibaren kentte kar yağışı etkili olacak.

İstanbul Valiliği ise Salı gününde itibaren etkili olacak soğuk hava nedeniyle karla karışık yağmur ve kar yağışlarının görüleceğini açıkladı.