İstanbul’a Kar Geliyor! AKOM ve Valilik'ten Beklenen Tarih Açıklaması Geldi
İstanbul’a Kar Geliyor! AKOM ve Valilik'ten Beklenen Tarih Açıklaması Geldi
İstanbul’da son bir haftadır adeta yazdan kalma günler yaşanıyor. Şubat ayında bu sıcak günlerin tadını 3 Şubat Pazartesi gününe kadar çıkarın çünkü yeni haftada adeta donacağız!
AKOM ve İstanbul Valiliği, yeni hafta için megakente dondurucu soğuk uyarısı yaptı. AKOM’un uyarısına göre İstanbul’da sıcaklık 10 derece birden düşecek ve Çarşamba gününden itibaren kentte kar yağışı etkili olacak.
İstanbul Valiliği ise Salı gününde itibaren etkili olacak soğuk hava nedeniyle karla karışık yağmur ve kar yağışlarının görüleceğini açıkladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Şubat ayına girdik ancak İstanbul son günlerde 16 dereceyi gördü. Yazdan kalma günler yaşanırken bunun tadını çıkarmakta fayda var. Çünkü pazartesi günü itibarıyla Sibirya kökenli soğuklarla karşılaşacağız.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), İstanbulluları yeni hafta için uyardı. Sıcaklıklar 10 derece birden düşecek.
İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak?
İstanbul Valiliği'nden kar açıklaması: Salı gününden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışının görüleceği tahmin ediliyor.
Valilik'ten yapılan açıklama şöyle:
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın