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İstanbul’a Kar Geliyor! AKOM ve Valilik'ten Beklenen Tarih Açıklaması Geldi

İstanbul’a Kar Geliyor! AKOM ve Valilik'ten Beklenen Tarih Açıklaması Geldi

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
01.02.2025 - 10:46

İstanbul’da son bir haftadır adeta yazdan kalma günler yaşanıyor. Şubat ayında bu sıcak günlerin tadını 3 Şubat Pazartesi gününe kadar çıkarın çünkü yeni haftada adeta donacağız!

AKOM ve İstanbul Valiliği, yeni hafta için megakente dondurucu soğuk uyarısı yaptı. AKOM’un uyarısına göre İstanbul’da sıcaklık 10 derece birden düşecek ve Çarşamba gününden itibaren kentte kar yağışı etkili olacak.

İstanbul Valiliği ise Salı gününde itibaren etkili olacak soğuk hava nedeniyle karla karışık yağmur ve kar yağışlarının görüleceğini açıkladı. 

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Şubat ayına girdik ancak İstanbul son günlerde 16 dereceyi gördü. Yazdan kalma günler yaşanırken bunun tadını çıkarmakta fayda var. Çünkü pazartesi günü itibarıyla Sibirya kökenli soğuklarla karşılaşacağız.

Şubat ayına girdik ancak İstanbul son günlerde 16 dereceyi gördü. Yazdan kalma günler yaşanırken bunun tadını çıkarmakta fayda var. Çünkü pazartesi günü itibarıyla Sibirya kökenli soğuklarla karşılaşacağız.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), İstanbulluları yeni hafta için uyardı. Sıcaklıklar 10 derece birden düşecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), İstanbulluları yeni hafta için uyardı. Sıcaklıklar 10 derece birden düşecek.

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak?

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak?

AKOM'un hava tahmin raporunda kar yağışının tarihi çarşamba günü olarak açıklandı.

AKOM’dan yapılan açıklamada “Pazartesi itibarıyla İstanbul başta olmak üzere yurdumuzun tamamına yakın bölümünde Sibirya kökenli soğuk ve yağışlı havanın etkili olması beklenmektedir. Salı gününden itibaren sıcaklıkların 5-10 derece birden düşeceği öngörülmektedir” denildi.

İstanbul Valiliği'nden kar açıklaması: Salı gününden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışının görüleceği tahmin ediliyor.

İstanbul Valiliği'nden kar açıklaması: Salı gününden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışının görüleceği tahmin ediliyor.

Valiliğin resmi X hesabından İstanbul’a soğuk hava uyarısı yapıldı. Valilik, İstanbul'da hava sıcaklığı salı gününden itibaren hissedilir derecede azalacak: 'Salı gününden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlarının görüleceği tahmin ediliyor.'

Valilik'ten yapılan açıklama şöyle:

Valilik'ten yapılan açıklama şöyle:
twitter.com

'İstanbul’da hava sıcaklığı Salı gününden itibaren hissedilir derecede azalacak.❄️

Meteoroloji’ye göre;

4 Şubat 2025 Salı gününden itibaren hava sıcaklıklarının azalacağı, 5 Şubat Çarşamba gününden itibaren (6 ila 12 derece) azalarak bölgemiz genelinde mevsim normallerinin altına ineceği tahmin ediliyor. 

İstanbul’da Salı gününden itibaren gerçekleşmesi beklenen günün en düşük ve en yüksek hava sıcaklıklarının 2/5 derece olması bekleniyor.

Soğuk havanın, kuzey yönlerden kuvvetli olarak esmesi beklenen rüzgârlarla birlikte, Salı gününden itibaren 1 haftalık periyotta etkisini sürdürmesi bekleniyor. 

Söz konusu periyotta karla karışık yağmur ve kar yağışlarının görüleceği tahmin ediliyor.

Meydana gelebilecek kar yağışı ile buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.'

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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