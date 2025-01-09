Beklenen Kar Yağışı için Geri Sayım Başladı: Mikdat Kadıoğlu Tarih Verdi, İstanbullular Hazır Olun!
Beklenen Kar Yağışı için Geri Sayım Başladı: Mikdat Kadıoğlu Tarih Verdi, İstanbullular Hazır Olun!
İstanbulluların aylardır beklediği kar yağışı için sonunda tarih verildi. Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada İstanbul’da kar yağışının gerçekleşmesi için en uygun tarihleri açıkladı.
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Kış mevsiminin ortasına yaklaşılırken İstanbul bahardan kalma günlerin etkisi altında sıcak bir kış geçiriyor. Sahil kenarlarında güneşin keyfini çıkaran milyonlarca kişi yaz havasını yaşarken bir diğer kesim ise özlemle kar yağışını bekliyor.
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Meteorolojik tahminler ve çeşitli hava durumu analizleri İstanbulluların umutlarını boşa çıkarırken tartışmalara son noktayı Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu koydu.
Sosyal medya hesabından yaptığı detaylı bir açıklamada İstanbul’da kar yağışı için en uygun tarihleri 13 Ocak Pazartesi ile 14 Ocak Salı gecesi olarak işaret etti.
Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu hava tahminlerinin doğası gereği sürekli değişken olduğunu ve kesin ifadeler kullanılmasının yanıltıcı olacağını vurguladı. Paylaşımında “Hava tahmini yapmak büyük veri analizi ve yoğun konsantrasyon gerektirir. Bir model sonucuna bakarak kesin tahminde bulunmak doğru değildir” dedi.
Özellikle medya ve kamuoyunun sansasyonel kar haberlerine odaklanmasını eleştiren Kadıoğlu, “Kar yağacak deyip yağmayınca utanma duygusu kalmıyor. Böyle durumlarda halk kandırılıyor” ifadelerini kullandı.
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Kadıoğlu, “Bir ton iş arasında iki model sonucuna bakarak 11-14 Ocak arasında yağışlı bir döneme giriyoruz gibi görünüyor. Ancak bu yağışların kar olarak yere ulaşması, sıcaklık koşullarına bağlıdır” açıklamasını yaptı.
Prof. Dr. Kadıoğlu’na göre 13 Ocak Pazartesi gecesi itibariyle üst seviyedeki hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte İstanbul’da kar yağışı için uygun koşullar oluşabilir. Ancak sıcaklıkların çok kritik bir sınırda olduğunu belirten Kadıoğlu “Birkaç derece daha soğursa kar, ısınırsa yağmur olur.
Tahminler değişmezse bu iki gün kar için en uygun zaman gibi görünüyor” dedi. Bununla birlikte Kadıoğlu tek bir modele dayalı tahminlerin yanıltıcı olabileceğini ve bu nedenle topluluk tahminlerine bakılması gerektiğini söyledi.
İşte açıklamasının tamamı:
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden 2019 yılında mezun oldum. Mezuniyetimin ardından alanımla ilgili kendimi geliştirmek amacıyla çeşitli kurslara katıldım ve bu süreçte birçok sertifika aldım. 2020 yılından itibaren editörlük, muhabirlik ve içerik üretimi gibi farklı pozisyonlarda görev alarak medya dünyasında aktif bir şekilde yer aldım. 2024 yılı itibariyle Onedio’da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum ve siz okuyucularımıza güncel, ilgi çekici ve farklı içerikler sunuyorum.
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