Merve Boluğur'un Yeni Projelerinden Havuz Keyfi Yapan Wanda'ya 1 Şubat'ta Ünlülerin Instagram Paylaşımları
Merve Boluğur'un Yeni Projelerinden Havuz Keyfi Yapan Wanda'ya 1 Şubat'ta Ünlülerin Instagram Paylaşımları
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Özge Özpirinçci
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Wanda Nara
Yasemin Tatlıses
Merve Boluğur
Şevval Şahin
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Pelin Akil
Zeynep Bastık
İrem Derici
Şeyma Subaşı
Farah Zeynep Abdullah
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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