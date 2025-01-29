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Çamaşır Suyu Yerine Kullanabileceğiniz 11 Doğal Formül

etiket Çamaşır Suyu Yerine Kullanabileceğiniz 11 Doğal Formül

Radlands
Radlands - Onedio Üyesi
29.01.2025 - 12:16

Çamaşır suyu gerçekten de birçoğumuz için temizliğin vazgeçilmezi demek. Çamaşır suyunun o güçlü etkisi sayesinde en çıkmayacak lekeler bile çıkıyor. Ama bu kadar kimyasal bir şeyi kullanmak zorunda değlisiniz! Size vereceğimiz doğal reçeteler işinize yarayacak...

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1. Beyaz sirke ve karbonat karışımı

Herkesin bildiği en etkili doğal formüllerden biri de tabii ki beyaz sirke. Beyaz sirke tam anlamıyla bir doğal temizleyici ve aynı zamanda da dezenfektan. Karbonatla karıştırıldığında ise bir leke çıkarıcı oluyor. Mutfak ve banyoda kullanarak hem lekeleri hem de kötü kokuları önleyebilirsiniz.

2. Hidrojen peroksit

Özellikle de beyaz çamaşırlarda oluşan lekeler hepimizi delirtiyor. Buna doğal bir çözüm bulmak da oldukça zor oluyor. Bu önerimiz ise kesinlikle o anlamda kurtarıcınız oluyor. Beyazlatıcı özelliği olan hidrojen peroksit, çamaşır suyu yerine kullanabileceğiniz bir alternatif. Ancak renkli çamaşırlarda leke çıkarıcı olarak kullanmadan önce bir test yapmanızı öneririz.

3. Limon suyu

Asidik yapısı nedeniyle limon suyu da doğal bir beyazlatıcı. Yine beyaz çamaşırlarda kullanabileceğiniz limon suyu sayesinde çamaşırlarınızı o sarı lekelerden veya çıkarmakta zorlandığınız pisliklerden arındırabilirsiniz. Hatta beyaz çamaşırların daha parlak olması için çamaşır makinesine de bir bardak limon suyu ekleyebilirsiniz.

4. Zeytinyağı ve tuz karışımı

Çamaşırlar için önerilerden bahsettik, şimdi sıra ahşap yüzeylerin temizliğinde. Ahşap yüzeyler zamanla giderek parlaklığını yitiriyor. Bunun çözümü ise zeytinyağı ve tuzda. Bu ikilinin karışımı ile yüzey besleniyor, yüzey aşındırılarak tekrar parlatılıyor. Karışımı yüzeye sürdükten sonra bekletin, ardından da nemli bir bezle silerek tekrar parlamasını sağlayın.

5. Çay ağacı yağı

Çay ağacı yağının sayısız faydası bulunuyor. Ama biz bugün temizlik konusunda sağladığı avantajlara odaklanacağız. Temizlik suyuna birkaç damla çay ağacı yağı ekleyerek oldukça etkili bir dezenfektan hazırlayabilirsiniz. Özellikle de banyo ve mutfak temizliğinde çay ağacı yağını kullanabilirsiniz.

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6. Boraks

Çoğu zaman lekelerle başa çıkmak sandığımızdan çok daha zor oluyor. Çünkü lekeler durdukça daha da fazla yer ediniyor ve bu da çıkmamaları ile sonuçlanıyor. Peki böyle bir durumda temizlikten vaz mı geçeceğiz? Tabii ki hayır! Boraksı çamaşır makinesine bir bardak ekleyerek çamaşır suyu yerine kullanabilirsiniz. Ayrıca söylemiş olalım, doğal bir koku giderici yanı da bulunuyor.

7. Ardıç sirkesi

Her şey görünürdekini temizlemekten ibaret değil. Önemli olan gözün görmediğini de temizlemekte. Mikropları öldürmek için ardıç sirkesi çok işe yarıyor. Zemin ve tezgah gibi yüzeyler için suyla seyrelterek kullanabileceğiniz bu sirke ile yüzeyleri dezenfekte edebilirsiniz. Ayrıca temizlik sonrası evde hoş bir ferahlık havası da sağlar.

8. Karbonat ve limon karışımı

Bu liste bol bol karışımlardan bahsediyoruz! Karbonat ve limon da bu karşımlardan biri. Bu güçlü karışım ile inatçı lekelerle verdiğiniz savaşta sizin kazanacağınızı düşünüyoruz. Karbonat yüzeyleri temizliyor, limon ise asidik yapısıyla lekeleri yok olmasında yardımcı oluyor.

9. Lavanta yağı

Lavanta yağının şimdiye kadar sayısız kullanımını duymuşsunuzdur. Peki temizlikte kullanıldığını da biliyor muydunuz? Temizliğinize çok daha güzel bir koku sağlayacak olmasının yanı sıra aynı zamanda antibakteriyel özelliğiyle de etkili bir temizleyici oluyor. Özellikle de çarşaf ve perdelerde güzel sonuçlar elde edebilirsiniz.

10. Kaya tuzu ve limon suyu karışımı

Mutfak tezgahı ve lavabo gibi temizlenmesi zor alanlarda en etkili çözüm nedir diye soruyorsanız söyleyelim, kaya tuzu ve limon suyu karışımı! Kaya tuzunun aşındırıcı etkisi, limonun ise leke çıkaran ve parlaklık katan yapısıyla temizliğiniz çok daha kolay olacaktır. Tabii ovma işlemi sonrasında bol suyla durulamayı unutmamanız önemli.

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11. Mısır nişastası ve sirke karışımı

Son önerimiz ise cam yüzeyler ve ayna için olacak. Cam yüzeylerin temizlenmesi oldukça zor oluyor çünkü devamlı her yerde iz ve leke kalıyor. Ancak bu karışım ile camların çok daha parlak görünmesini sağlamanın yanı sıra bir de lekelerden de kurtulmuş olacaksınız. Karışımı cam yüzeye püskürttükten sonra temiz bir bezle silmeniz yeterli olacaktır.

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Radlands
Radlands
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