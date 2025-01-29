Çamaşır Suyu Yerine Kullanabileceğiniz 11 Doğal Formül

Çoğu zaman lekelerle başa çıkmak sandığımızdan çok daha zor oluyor. Çünkü lekeler durdukça daha da fazla yer ediniyor ve bu da çıkmamaları ile sonuçlanıyor. Peki böyle bir durumda temizlikten vaz mı geçeceğiz? Tabii ki hayır! Boraksı çamaşır makinesine bir bardak ekleyerek çamaşır suyu yerine kullanabilirsiniz. Ayrıca söylemiş olalım, doğal bir koku giderici yanı da bulunuyor.