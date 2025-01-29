Çamaşır Suyu Yerine Kullanabileceğiniz 11 Doğal Formül
Çamaşır Suyu Yerine Kullanabileceğiniz 11 Doğal Formül
Çamaşır suyu gerçekten de birçoğumuz için temizliğin vazgeçilmezi demek. Çamaşır suyunun o güçlü etkisi sayesinde en çıkmayacak lekeler bile çıkıyor. Ama bu kadar kimyasal bir şeyi kullanmak zorunda değlisiniz! Size vereceğimiz doğal reçeteler işinize yarayacak...
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1. Beyaz sirke ve karbonat karışımı
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2. Hidrojen peroksit
3. Limon suyu
4. Zeytinyağı ve tuz karışımı
5. Çay ağacı yağı
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6. Boraks
7. Ardıç sirkesi
8. Karbonat ve limon karışımı
9. Lavanta yağı
10. Kaya tuzu ve limon suyu karışımı
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11. Mısır nişastası ve sirke karışımı
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