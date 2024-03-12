Sen Nasıl Bir Kadınsın?
Sen Nasıl Bir Kadınsın?
Eğlenceli, ışıl ışıl, zarif ve benzersiz bir kadın olduğuna eminiz! Fakat biz ruhunun derinlerinde gerçek seni yansıtan dönemi merak ediyoruz. Tarzına, kişiliğine ve enerjine göre geçmişten günümüze hangi dönemin kadını olduğunu tahmin ediyoruz. Peki sen nasıl bir kadınsın?
Hadi öğrenelim...
1. İlk olarak yaşını öğrenmek isteriz. Kaç yaşındasın?
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2. Şimdi hızlı bir başlangıç yapalım. Harika bir güne başladın, fakat ... keyfini kaçırdı. Bu ne olabilir?
3. Peki enerjini yerine getirecek içecek bunlardan hangisi? Seç birini.
4. Yıldızlara bakmak sana ne hissettiriyor?
5. Biraz da aşktan söz edelim. Sevgilinle tam şu anda olmak istediğin her bunlardan hangisi?
6. Şimdi aşağıdaki görsele iyice bak! Sence bu kadın ne yapıyor?
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7. Şık olmak istediğinde ihtiyacın olan rengi de merak ediyoruz. Bu geceye özel bir elbise diktireceksin. Ne renk olacak?
8. Son olarak en iyi kişilik analisti astrolojiye danışalım! Burcun ne?
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