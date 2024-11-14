14 Kasım Perşembe Akşamı Kaçırdığın Haberler
14 Kasım Perşembe Akşamı Kaçırdığın Haberler
Dün akşam gözden kaçırdığınız ya da tüm detayları ile yeniden okuyup 'ne olmuştu ya?' diyeceğiniz haberleri sizler için derledik.
İşte 14 Kasım Perşembe akşamının gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikleri...
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Geçtiğimiz günlerde İzmir’in Selçuk ilçesinde en büyüğü 5 yaşında olan beş kardeş, çıkan yangında hayatını kaybetmişti. Kardeşlerin babalarının cezaevinde olduğu, annenin ise olay günü kardeşleri eve kapatarak dışarıya hurda toplamaya gittiği ortaya çıkmıştı. Korkunç olay sonrası gözaltına alınan anne, sonrasında adli kontrol şartıyla serbest kalmıştı. Talihsiz çocukların amcası olan Hüseyin Akcan, cezaevindeki kardeşi Hakan Akcan ve anne Melisa Akcan’ın uyuşturucu bağımlısı olduğunu söyledi. Aile, sık sık çocuklarını odaya kilitleyerek evde başkalarıyla uyuşturucu partisi yapıyormuş.
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Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, katıldığı canlı yayında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Uçum, Anayasa’nın ilk 3 maddesiyle hiçbir sorunları olmadığını ve bu maddelerin tartışmaya açık olmadığını söyledi. Mehmet Uçum, “Yeni Adalet Bakanı mı olacaksınız” sorusuna ise sert çıktı.
CHP’li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, geçtiğimiz günlerde terör örgütü PKK’ya yardım iddiasıyla gözaltına alınmış ve tutuklanmıştı. İçişleri Bakanlığı, Özer’in yerine Esenyurt Belediyesi’ne kayyum atamıştı. Eski İçişleri Bakanı AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu’nun, 2013 yılında AK Parti Genel Başkan Yardımcısı olarak Ahmet Özer’e teşekkür mektubu yazdığı ortaya çıktı. Ortaya çıkan belge sonrasında Süleyman Soylu’dan cevap da gecikmedi.
Türkiye’de tüm çalışanları yakından ilgilendiren asgari ücretle ilgili yeni tahminler gelmeye devam ediyor. Gazeteci Deniz Zeyrek Sözcü TV’de katıldığı programda, asgari ücret için Ankara kulislerinde konuşulanları aktardı. Vatandaşın asgari ücret artışındaki en büyük handikapının seçim olmamasını söyleyen Zeyrek, konuşulan yeni asgari ücret için ise 22 bin TL ila 22 bin 500 TL arasında bir rakam olduğunu söyledi. Gazeteci Deniz Zeyrek ayrıca, asgari ücret için hedeflenen enflasyon açıklaması yapan Merkez Bankası yöneticileri ve hazinenin başındaki isim olan Mehmet Şimşek’i de eleştirdi.
İzmir’de kemik erimesi şüphesiyle tedavi altına alınan 13 yaşındaki çocuk, AIDS çıktı. Son evrede hastaneye yatırılan çocuk hayatını kaybetti. Türkiye gündemini sarsan olaya ilişkin yeni detaylar da belli oldu. AIDS nedeniyle yaşamını yitiren çocuğun babasının HIV pozitif, annesinin ise HIV pozitif olmadığı öğrenildi. İlk etapta istismar şüphesi beliren olay için Sağlık Bakanlığı'ndan istismar bulgusunun olmadığına yönelik açıklama geldiği de belirtiliyor.
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Geçtiğimiz günlerde Antalya’da bir dükkana giren bir kişi, üzerinde Atatürk’ün fotoğraflarının olduğu etiketleri yere atarak çiğnemişti. Ortaya çıkan güvenlik kamerası görüntülerinde, dükkan sahibinin oğlunun Atatürk’e hakaret etmeye çalışan kişiyi dövdüğü görülmüştü. Emniyet güçleri, yabancı uyruklu olduğu belirlenen A.A.’yı olay günü yakalayarak gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen A.A., tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Bindikleri lüks araçlarla ve şatafatlarıyla gündem olan Menzil Cemaati’nde miras kavgası sürüyor. Geçen sene tarikatın liderinin ölmesinin ardından oğulları mirası bölüşemedi. Cemaat, tarikat mahkemesi kurarak mirası bölüştürmek için adım attı. Gazeteci İsmail Arı’nın sosyal medyada paylaştığı videoya göre Menzil lideri Muhammed Saki Elhüseyni, kendi ağızıyla 17 milyar TL’lik servetleri olduğunu söylüyor.
MHP Milletvekilleri TBMM’deki Milli Eğitim Bakanlığı bütçe görüşmelerinde üniversite sınavının kaldırılması istedi. Sözcü’den Deniz Ayhan’ın haberine göre; MHP Grup Başkanvekili Filiz Kılıç, “Türkiye, sınavsız üniversiteye geçişi başarabilecek hale geldi’’ dedi.
Asya ile Avrupa kıtalarını birbirinden ayıran, Marmara Denizi ile Karadeniz'i birbirine bağlayan uluslararası su yolu İstanbul Boğazı, Anadolu Ajansı (AA) tarafından su altı kamerasıyla görüntülendi.
AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı’nın, geçtiğimiz aylarda dünyanın en lüks bölgelerinden olan Monaco’da yediği ıstakozun fotoğrafını paylaşması çok konuşulmuştu. Bursalı’nın, AK Parti İstanbul Milletvekili olan Rümeysa Kadak ile ilgili yaptığı paylaşım da rahatsızlık yarattı. Şebnem Bursalı’ya, Mehmet Çek ve Mücahit Birinci sosyal medyadan tepki gösterdi.
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Ülkemizde eğitim fakülteleri her yıl binlerce mezun veriyor. Ancak mezunların çok az bir kısmı MEB'e atanabiliyor. Ataması yapılmayan öğretmenler ise ya özel sektörde zor şartlar altında çalışıyor ya da ömrünü atanmaya adıyor. Bu kadar büyük bir emek karşısında eskiden KPSS sıralamaları yeterliyken mülakatların gelmesi bozuk olan sistemi daha da adaletsiz hale getirdi. Mülakat mağduru öğretmen adayları ise isyanını sosyal medyada dile getirdi.
İş insanı Adnan Polat, Bloomberg kanalının “İş’te Zirve” adlı programına konuk oldu. Polat programda, yaşanan su problemine de dikkat çekti. 2030’lardan itibaren su bulmanın hepimiz için büyük sıkıntı teşkil edeceğini dile getiren Polat, fiyatının da artacağını ifade etti. Bilim insanlarıyla gerekli görüşmeleri gerçekleştirdiğini anlatan Polat, içilebilir su elde edebilmek için alternatifler araştırdığını belirtti. Gelin detaylara geçelim.
Fransa’nın başkenti Paris’te Fransa ile İsrail arasında oynanan maçta olaylar çıktı. Fransız taraftarlar, maç öncesi yapılan seremonide İsrail Milli Marşı’nı ıslıkladı. Ayrıca, tribünde bulunan İsrail taraftarları ile Fransız taraftarları arasında kavga çıktı. Geçtiğimiz günlerde Hollanda’da oynanan Ajax-Maccabi Tel Aviv karşılaşması sonrasında da olay çıkaran İsrailli taraftarlara yerel halk tepki göstermişti.
Cezaevinde 37 kiloya kadar düştüğü iddia edilen Nihal Candan, 26 Mart 2024'te cezaevinden tahliye olarak tutuksuz yargılanmaya başlanmıştı. Geçtiğimiz aylarda kardeşi Bahar Candan'ın da tahliye edilmesiyle beraber yine sosyal medya paylaşımlarıyla ilgi çekmeye başlayan Nihal Candan, uzun bir aradan sonra tekrar Armağan Çağlayan'ın "Gör Beni" programına katıldı. Cezaevi sürecini anlatan sosyal medya fenomeni, kendisini bilerek aç bıraktığını ve bu sayede halüsinasyon dünyasında yaşadığını vurguladı. Yemek yemeyi bir günah gibi gördüğünü söyleyen Nihal Candan, cezaevinde 'drug ve alkol' olmamasına da dikkat çekti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bugün Ankara’da sürpriz bir ikili görüşme gerçekleştirmişti. Görüşme sonrası resmi açıklama yapılmazken, Rasim Ozan Kütahyalı’dan ilginç bir iddia geldi. Rasim Ozan Kütahyalı, Erdoğan ile Bahçeli görüşmesinde genel af ihtimalinin gündeme geldiğini söyledi.
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