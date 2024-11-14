İş İnsanı Adnan Polat Havadaki Rutubetten Su ve Elektrik Elde Etmek Üzerine Çalıştığı Yeni Projesini Anlattı

İş insanı Adnan Polat, Bloomberg kanalının “İş’te Zirve” adlı programına konuk oldu. Polat programda, yaşanan su problemine de dikkat çekti. 2030’lardan itibaren su bulmanın hepimiz için büyük sıkıntı teşkil edeceğini dile getiren Polat, fiyatının da artacağını ifade etti. Bilim insanlarıyla gerekli görüşmeleri gerçekleştirdiğini anlatan Polat, içilebilir su elde edebilmek için alternatifler araştırdığını belirtti. Gelin detaylara geçelim.