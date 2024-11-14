İş İnsanı Adnan Polat Havadaki Rutubetten Su ve Elektrik Elde Etmek Üzerine Çalıştığı Yeni Projesini Anlattı
İş İnsanı Adnan Polat Havadaki Rutubetten Su ve Elektrik Elde Etmek Üzerine Çalıştığı Yeni Projesini Anlattı
İş insanı Adnan Polat, Bloomberg kanalının “İş’te Zirve” adlı programına konuk oldu. Polat programda, yaşanan su problemine de dikkat çekti. 2030’lardan itibaren su bulmanın hepimiz için büyük sıkıntı teşkil edeceğini dile getiren Polat, fiyatının da artacağını ifade etti. Bilim insanlarıyla gerekli görüşmeleri gerçekleştirdiğini anlatan Polat, içilebilir su elde edebilmek için alternatifler araştırdığını belirtti. Gelin detaylara geçelim.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Adnan Polat, deniz suyunu arıtmanın maliyetinin yüksek olduğunu belirterek havadaki rutubetten su ve elektrik üretebilecekleri yeni projesi üzerine çalıştığını anlattı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ve elde edilen suyun şu an tükettiğimiz sulardan daha kaliteli olduğunu dile getirdi.
İşte detaylar 👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın