Antalya’da Üzerinde Atatürk’ün Fotoğrafları Olan Etiketleri Çiğnemişti: Gözaltına Alınan Şahıs Tutuklandı

Geçtiğimiz günlerde Antalya’da bir dükkana giren bir kişi, üzerinde Atatürk’ün fotoğraflarının olduğu etiketleri yere atarak çiğnemişti. Ortaya çıkan güvenlik kamerası görüntülerinde, dükkan sahibinin oğlunun Atatürk’e hakaret etmeye çalışan kişiyi dövdüğü görülmüştü. Emniyet güçleri, yabancı uyruklu olduğu belirlenen A.A.’yı olay günü yakalayarak gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen A.A., tutuklanarak cezaevine gönderildi.