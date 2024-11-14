Antalya’da Üzerinde Atatürk’ün Fotoğrafları Olan Etiketleri Çiğnemişti: Gözaltına Alınan Şahıs Tutuklandı
Antalya’da Üzerinde Atatürk’ün Fotoğrafları Olan Etiketleri Çiğnemişti: Gözaltına Alınan Şahıs Tutuklandı
Geçtiğimiz günlerde Antalya’da bir dükkana giren bir kişi, üzerinde Atatürk’ün fotoğraflarının olduğu etiketleri yere atarak çiğnemişti. Ortaya çıkan güvenlik kamerası görüntülerinde, dükkan sahibinin oğlunun Atatürk’e hakaret etmeye çalışan kişiyi dövdüğü görülmüştü. Emniyet güçleri, yabancı uyruklu olduğu belirlenen A.A.’yı olay günü yakalayarak gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen A.A., tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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Antalya’da yaşanan Atatürk’e hakaret olayı ve dükkan sahibi gencin müdahalesi sosyal medyada çok konuşulmuştu.
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Olay anını anlatan Mehmet Can Sevinç, "Dükkana yabancı uyruklu müşterimiz geldi. Önce ürünleri inceledi, sonra etrafa baktım. Bizden su istedi. Daha sonra sattığımız etiketlere bakarak, Atatürk etiketine müdahalede bulundu. Ne yaptığını sorduğumda etiketi yere attı, ağzındaki suyu yere döktü. Alaycı tavırlarla yaklaştı. Atatürk etiketini de ayağıyla ezdi. O an çok öfkelendim, dayanamadım ve masanın üzerinden atlayarak müdahale ettim. O an hiçbir şey düşünmedim ve müdahalede bulundum. Sonra kaçmaya başladı, yeniden yakaladım. Ardından bizi çevredekiler ayırdı" dedi.
Atatürk görseli üzerine basan kişinin yabancı uyruklu A.A. olduğunu belirleyen emniyet güçleri, şüpheliyi aynı gün yakalayıp gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.A., tutuklandı.
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