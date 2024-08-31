Sosyal Medyadan Atatürk'e Hakaret Eden Kişi Tutuklandı
Sosyal Medyadan Atatürk'e Hakaret Eden Kişi Tutuklandı
Sosyal medyadan Atatürk'e ve Türk milletine hakaret ettiği iddiası ile gözaltına alınan Burak Keleş, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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Sosyal medya üzerinden Atatürk'e ve Türk milletine hakaret eden Burak Keleş'in gözaltına alındığını İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Gereği yapıldı. Sosyal medya üzerinden Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e ve Aziz milletimize hakaret eden Burak Keleş adlı şahıs İstanbul Emniyet Müdürlüğümüzce yakalanarak gözaltına alınmıştır" şeklinde duyurmuştu.
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Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Burak Keleş tutuklandı.
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