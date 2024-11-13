Atatürk Stickerini Yere Atıp Üzerine Tükürdü! Dükkan Sahibinin Oğlu Uçarak Karşılık Verdi

Antalya Lara’da bir dükkana giren şahıs, Atatürk stickerini yere atarak üzerine tükürdü. Durum karşısında sinirlenen dükkan sahibinin oğlu, kasa kısmından şahsın üzerine uçarak kovalamaya başladı. Dükkan sahibinin kızı tarafından yakalanan şahısa müdahale edildi. Olay anı güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.
Kaynak: Antalya Hakkında
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Antalya Lara’da bir dükkana gelen şahıs, girişte asılı olan Atatürk stickerini yere atıp, üzerine tükürerek ezmeye başladı.
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Duruma sinirlenen dükkan sahibinin oğlu, kasa arkasından şahsın üzerine uçarak kovalamaya başladı. Market sahibinin kızı tarafından yakalanan şahısa müdahale edildi.
O anlar çevredeki güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. İşte o görüntüler; 🎥
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