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Japonya Başbakanı Shigeru'nun Tavrı Gündemde: 2. Kez Başbakan Seçilirken Uyukladı

Japonya Başbakanı Shigeru'nun Tavrı Gündemde: 2. Kez Başbakan Seçilirken Uyukladı

Eray İspir
Eray İspir - Video Editörü
13.11.2024 - 09:47

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Özellikle ülkemizde büyük gerginlikle sürdürülen genel seçimlerde parti genel başkanlarının gözlerine günlerce uyku girmezken, Japonya'da bu durumun tam tersi yaşandı. 2. kez Japonya Başbakanı seçilen Liberal Demokrat Parti’nin lideri İşiba Şigeru, oyların sayımı esnasında parlementoda uyuyakaldı. Parlementodaki diğer vekillerin, başbakanın uyuduğu anları seyrettiği görüldü. 

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Ülkemizde gergin ve stresli geçen seçim atmosferinin aksine Japonya'da yapılan başbakanlık seçimlerinde parlementoda çekilen görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

Ülkemizde gergin ve stresli geçen seçim atmosferinin aksine Japonya'da yapılan başbakanlık seçimlerinde parlementoda çekilen görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

2. kez Japonya Başbakanı seçilen Liberal Demokrat Parti’nin lideri İşiba Şigeru, parlementoda uyuya kaldı.

2. kez Japonya Başbakanı seçilen Liberal Demokrat Parti’nin lideri İşiba Şigeru, parlementoda uyuya kaldı.

Parlementodaki vekillerin, başbakanı izlediği görüldü. 🎥

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