Japonya Başbakanı Shigeru'nun Tavrı Gündemde: 2. Kez Başbakan Seçilirken Uyukladı

Özellikle ülkemizde büyük gerginlikle sürdürülen genel seçimlerde parti genel başkanlarının gözlerine günlerce uyku girmezken, Japonya'da bu durumun tam tersi yaşandı. 2. kez Japonya Başbakanı seçilen Liberal Demokrat Parti’nin lideri İşiba Şigeru, oyların sayımı esnasında parlementoda uyuyakaldı. Parlementodaki diğer vekillerin, başbakanın uyuduğu anları seyrettiği görüldü.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ülkemizde gergin ve stresli geçen seçim atmosferinin aksine Japonya'da yapılan başbakanlık seçimlerinde parlementoda çekilen görüntüler sosyal medyada gündem oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. kez Japonya Başbakanı seçilen Liberal Demokrat Parti’nin lideri İşiba Şigeru, parlementoda uyuya kaldı.
Parlementodaki vekillerin, başbakanı izlediği görüldü. 🎥
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın