Tünelin İçi Dumanla Kaplandı: İETT Otobüsü, Bomonti Tüneli'nde Alev Aldı!

İstanbul'da Şişli Bomonti Tüneli içerisinde seyir halindeyken dumanlar yükselen otobüs kısa sürede alev aldı. Aracın şoförü olaya hızlı müdahale etmek için yangın tüplerini kullanıp, itfaiyeye haber verdi. İtfaiye ekiplerinin olay yerine gelmesiyle yangın söndürüldü. Yangının devam ettiği süre boyunca tünel içerisinde biriken duman nedeniyle göz gözü görmedi. O anlar araç sürücüleri tarafından kayda alındı.