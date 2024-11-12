onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Video
Tasarımı Eleştiri Almıştı: Tesla Cybertruck Ankara'da Sergilenmeye Başladı

Tasarımı Eleştiri Almıştı: Tesla Cybertruck Ankara'da Sergilenmeye Başladı

Eray İspir
Eray İspir - Video Editörü
12.11.2024 - 18:32

İçerik Devam Ediyor

Dünya çapında görücüye çıkmasından bu yana köşeli tasarımı nedeniyle otomotiv sektöründe eleştirilen Tesla Cybertruck, Ankara'da bir AVM önünde görücüye çıktı. Geniş yapısı ve paslanmaz çelikten üretilen kaportasının rengi sebebiyle çevredeki vatandaşların ilgi odağı haline gelirken, Cybertruck'ın Türkiye pazarına satışının ne zaman yapılacağı ise henüz bilinmiyor. 

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Ankara'da bir AVM önünde sergilenen Tesla Cybertruck, geniş gövde yapısı ve paslanmaz çelikten üretilen kasasının rengi sebebiyle vatandaşların ilgi odağı oldu.

Ankara'da bir AVM önünde sergilenen Tesla Cybertruck, geniş gövde yapısı ve paslanmaz çelikten üretilen kasasının rengi sebebiyle vatandaşların ilgi odağı oldu.

Aracı görmeye gelen vatandaşların bir kısmı aracın çıkış fiyatı nedeniyle ulaşılamaz bulurken, bir kısmı ise Ankara trafiğinde, aracın büyüklüğü nedeniyle sorun yaşayacağını söyledi.

Aracı görmeye gelen vatandaşların bir kısmı aracın çıkış fiyatı nedeniyle ulaşılamaz bulurken, bir kısmı ise Ankara trafiğinde, aracın büyüklüğü nedeniyle sorun yaşayacağını söyledi.

İşte Cybertruck'ın görüntüler; 🎥

İlginizi çekebilir 👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın