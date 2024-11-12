Tasarımı Eleştiri Almıştı: Tesla Cybertruck Ankara'da Sergilenmeye Başladı

Dünya çapında görücüye çıkmasından bu yana köşeli tasarımı nedeniyle otomotiv sektöründe eleştirilen Tesla Cybertruck, Ankara'da bir AVM önünde görücüye çıktı. Geniş yapısı ve paslanmaz çelikten üretilen kaportasının rengi sebebiyle çevredeki vatandaşların ilgi odağı haline gelirken, Cybertruck'ın Türkiye pazarına satışının ne zaman yapılacağı ise henüz bilinmiyor.
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Ankara'da bir AVM önünde sergilenen Tesla Cybertruck, geniş gövde yapısı ve paslanmaz çelikten üretilen kasasının rengi sebebiyle vatandaşların ilgi odağı oldu.
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Aracı görmeye gelen vatandaşların bir kısmı aracın çıkış fiyatı nedeniyle ulaşılamaz bulurken, bir kısmı ise Ankara trafiğinde, aracın büyüklüğü nedeniyle sorun yaşayacağını söyledi.
İşte Cybertruck'ın görüntüler; 🎥
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