Tasarımı Eleştiri Almıştı: Tesla Cybertruck Ankara'da Sergilenmeye Başladı

Dünya çapında görücüye çıkmasından bu yana köşeli tasarımı nedeniyle otomotiv sektöründe eleştirilen Tesla Cybertruck, Ankara'da bir AVM önünde görücüye çıktı. Geniş yapısı ve paslanmaz çelikten üretilen kaportasının rengi sebebiyle çevredeki vatandaşların ilgi odağı haline gelirken, Cybertruck'ın Türkiye pazarına satışının ne zaman yapılacağı ise henüz bilinmiyor.