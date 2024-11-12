Aynı Anda 3 Kaza Birden Yaşandı: Yola Dökülen Mazot Araçların Kaymasına Sebep Oldu

Adana'nın Yüreğir ilçesinde dökülen mazot nedeniyle kayganlaşan yolda iki motosiklet ve bir otomobil sürücüsü kaza yaptı. Kavşağa yakın bir noktaya dökülen mazot, önce bir motosikletlinin kayarak düşmesine sebep oldu. Ardından gelen otomobil sürücüsü kavşağa girerek başka bir yönden gelen çöp kamyonuna geçti. İki kazadan kısa bir süre sonra başka bir motosikletli yol ayrımı bölümünde virajı alamayarak düştü. Üç aracın kazası ilk kazayı yapan motosiklet sürücüsünü kask kamerası tarafından kaydedildi.
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Adana'nın Yüreğir ilçesinde yola mazot dökülmesi nedeniyle kayganlaşan yolda 3 araç saniyeler içinde kazaya karıştı.
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Yerdeki mazotu geç fark eden motosikletli frene bastıktan sonra düzşerek sürüklenmeye başladı. Ardından dönel kavşağa giren bir araç yan yoldan gelen bir çöp kamyonuna çarptı. Son olarak motosikletlinin yanından geçen başka bir motosikletli virajı alamayarak yere düştü.
O anlar motosiklet sürücüsünün kask kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. İşte görüntüler; 🎥
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