Aynı Anda 3 Kaza Birden Yaşandı: Yola Dökülen Mazot Araçların Kaymasına Sebep Oldu

Adana'nın Yüreğir ilçesinde dökülen mazot nedeniyle kayganlaşan yolda iki motosiklet ve bir otomobil sürücüsü kaza yaptı. Kavşağa yakın bir noktaya dökülen mazot, önce bir motosikletlinin kayarak düşmesine sebep oldu. Ardından gelen otomobil sürücüsü kavşağa girerek başka bir yönden gelen çöp kamyonuna geçti. İki kazadan kısa bir süre sonra başka bir motosikletli yol ayrımı bölümünde virajı alamayarak düştü. Üç aracın kazası ilk kazayı yapan motosiklet sürücüsünü kask kamerası tarafından kaydedildi.